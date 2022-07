Cette console portable est la nouvelle bête que vous voudrez avoir

Suivez la fièvre du Steam Deck

Le marché des ordinateurs de poche semblait complètement stagnant et mourant jusqu’à ce que Valve présente le Steam Deck. La société de Gabe Newell a promis un ordinateur portable basé sur AMD Ryzen et ils ont tenu parole. Depuis, d’autres marques ont été incitées à créer leurs propres consoles à base de processeurs AMD et Intel. Presque tous les appareils que nous avons vus d’autres sociétés sont équipés d’un matériel considérablement plus puissant que le Steam Deck. Et cela, dans une certaine mesure, est logique. Le Steam Deck n’est pas seulement un bon produit pour son matériel, mais une grande partie de son charme réside dans le fait qu’il fonctionne avec SteamOS, un système basé sur Arch Linux et construit sur mesure pour lui. D’un autre côté, le reste des marques doit faire tout ce qu’il faut pour se démarquer. Mettre une puce très puissante dans vos consoles, même si elles fonctionnent sous Windows, est un moyen assez logique d’attirer l’attention.

Caractéristiques AOKZOE A1

Dans cette gamme, l’AOKZOE A1 est la nouvelle console qui élève la barre matérielle dans ce type d’équipement portable. Cet ordinateur portable est le premier à arriver sur le marché avec un processeur AMD Ryzen 7 6800U, et il concurrencera directement le GPD Win Max 2, qui embarquera également ce processeur. Au niveau graphique, l’AOKZOE A1 sera accompagné d’une carte graphique Radeon 680M. Selon le modèle que nous choisissons, l’appareil disposera de 16 ou 32 Go de RAM.

Concernant le reste des spécifications, la console dispose d’un écran de 8 pouces avec une dalle IPS de 1 920 par 1 200 pixels. La console dispose de toutes sortes de capteurs qui accompagnent ses déclencheurs et ses boutons afin que le joueur ait l’expérience la plus immersive possible. De plus, il a des vibrations haptiques.

Que peut faire l’AOKZOE A1 ?

Comme d’habitude dans ces cas, le youtubeur ETA Prime a effectué plusieurs tests avec la console, en choisissant le même jeu vidéo et en mesurant les performances à différentes résolutions. Pour ses tests, l’expert a utilisé le système Windows 11, même si l’AOKZOE A1 sera également compatible avec SteamOS.

La puissance d’AOKZOE A1 est clairement perceptible lors du test d’un jeu comme Forza Horizon 5. En graphismes bas et en 1080P, le jeu tourne très bien. Par la suite, le youtubeur augmente la demande avec des graphismes moyens, et bien que le TDP augmente considérablement, le jeu continue de fonctionner sans planter une seule fois. Dans la vidéo, il montre également quelques tests supplémentaires avec Halo Infinite, God of War, CyberPunk 2077 et Grand Theft Auto V. Dans tous les cas, la console répond à ce que l’on attend d’elle.

Au niveau de l’émulation, l’AOKZOE A1 vise également très haut. ETA Prime a mis en ligne une deuxième vidéo dans laquelle il teste les capacités de l’ordinateur portable en utilisant les émulateurs les plus connus du marché.

De quel prix parle-t-on ?

Avant de nous dire au revoir, vous vous interrogerez sur le prix. La société n’a pas encore donné les données officielles, tout comme on ne sait pas quel type de SSD elle va monter et quelle capacité.