Le mod AMD FSR 2.0 arrive dans plusieurs autres jeux

Dans le contexte : depuis qu’AMD a rendu sa technologie de mise à l’échelle FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 open source, les moddeurs ont rapidement conçu des méthodes pour l’ajouter manuellement aux jeux qui comportent le DLSS concurrent de Nvidia. Bien qu’ils ne soient pas parfaits, les mods offrent des performances drastiques et des améliorations visuelles pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de cartes graphiques Nvidia RTX.

Après que les moddeurs aient ajouté FSR 2.0 à Cyberpunk 2077 en remplaçant l’implémentation DLSS du jeu, ils ont émis l’hypothèse que la même chose était possible pour tout titre récent incluant DLSS. Cette théorie se confirme maintenant, avec le dernier upscaler d’AMD travaillant dans Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metro Exodus Enhanced Edition, Dying Light 2, Horizon Zero Dawn et Control.

Actuellement, le mod doit être personnalisé pour chaque jeu, mais les constructeurs de la version Cyberpunk développent un mod universel. Les utilisateurs les installent en remplaçant certains des fichiers DLSS par des fichiers FSR modifiés, puis en activant DLSS dans le menu du jeu.

Initialement, le modding Cyberpunk n’offrait qu’un seul paramètre de qualité FSR, mais plusieurs résolutions sont disponibles pour Dying Light 2 et Death Stranding. Dans ce dernier jeu, les tests montrent des avantages plus aigus pour 4K mais chutent considérablement à 1080p. Le développeur à l’origine de la version Red Dead prévient que son utilisation en ligne pourrait vous faire bannir et que cela ne fonctionne pas via Vulkan.

Ce serait encore mieux si les développeurs de ces jeux ajoutaient officiellement FSR 2.0, car ces mods ont quelques bugs. Cependant, les mods prouvent que la mise en œuvre officielle pourrait ne pas être si difficile.