GPD Win Max 2 et AYN Loki Zero offrent les extrémités opposées du spectre des PC de jeu portables

Quelque chose à espérer : le Steam Deck de Valve n’était pas le premier PC de jeu portable et ne sera certainement pas le dernier. D’autres entreprises tentent de créer des alternatives pour les jeux portables sous Windows ou Linux. Ayn et GPD proposent deux exemples avec des spécifications et des prix radicalement différents.

Cette semaine, GPD dévoilé le successeur du GPD Win Max de l’année dernière. Une campagne IndieGoGo pour le nouvel appareil commence mercredi à 22 h HNE avec un objectif flexible de 20 000 $. Cinq modèles sont disponibles, tous dans le stade approximatif de 1 000 $.

Comme le modèle 2021, le GPD Win Max 2 ressemble plus à un mini ordinateur portable qu’à un système de jeu portable. La version de cette année propose trois variantes AMD et une option Intel, différant par la mémoire et la capacité de stockage.

Le modèle Intel contient un Core i7-1260P avec des graphiques Iris Xe à 1,4 GHz à un TDP de 20-28 W, tandis que l’option AMD comprend un Ryzen 7 6800U avec un GPU 2,2 GHz 680M à 15-28 W. Les deux sont dotés de processeurs à 16 threads avec un boost maximal de 4,7 GHz, du Wi-Fi 6 et d’un écran de 10,1 pouces pouvant basculer entre les résolutions 1920 x 1200 ou 2560 x 1600.

Les repères pour le modèle 680M montrent Elden Ring atteignant 35 images par seconde sur des réglages moyens, God of War à 45 ips en bas avec FSR, Forza Horizon 5 à 75 ips en bas et FIFA 22 atteignant 132 ips en ultra, le tout à 1200p.

Les contributeurs peuvent choisir entre 16 ou 32 Go de RAM et 1 To ou 2 To de stockage PCIe 4.0 NVMe, avec un emplacement d’extension M.2 supplémentaire et un emplacement MicroSD. La version la moins chère comprend du matériel AMD avec 16 Go de RAM et seulement 128 Go de stockage à 900 $. Cependant, GPD n’en propose que 50 et ne les vendra pas au détail.

Les autres modèles sont les suivants :

6800U, 16 Go de RAM, 1 To, 999 $

6800U, 32 Go, RAM, 1 To, 1199 $

6800U, 32 Go, 2 To, 1299 $

1260P, 16 Go, RAM, 1 To, 999 $

À l’inverse, le Loki Zero d’Ayn ressemble à quelque chose avec un objectif et un consommateur complètement différents. Le Loki Zero ressemble sans ambiguïté à un ordinateur de poche de jeu, contrairement à la conception à clapet de GPD qui pourrait honnêtement passer pour un micro-ordinateur portable de travail. L’autre différence immédiatement apparente est le prix, avec des précommandes pour la machine d’Ayn à partir de 200 $ à partir d’un PDSF de 250 $.

Le matériel correspond au prix modeste – un Athlon Silver 3050e (double cœur, quatre threads) avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage M.2 intégré avec un slot MicroSD et un écran 720p. Très probablement, personne ne l’utilisera pour jouer à des jeux AAA récents en dehors du streaming cloud. Ayn a probablement l’intention que son appareil exécute des jeux PC bas de gamme comme Stardew Valley, Hades, Cuphead, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge ou Citizen Sleeper.

Pour autre chose qu’un PC de jeu haut de gamme, 1 200 $ est un prix élevé, mais Ayn offre-t-il assez ici pour un point d’entrée attrayant pour les jeux sur PC portables ?