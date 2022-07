Xbox Live Gold cessera bientôt de proposer des jeux Xbox 360 mensuels

Pourquoi c’est important : Bientôt, les membres Xbox Live Gold cesseront de voir les titres Xbox 360 comme sélections mensuelles. Bien qu’il continuera à apporter Xbox One et des jeux plus récents au service, il est intéressant de noter que les propriétaires de Xbox 360 manqueront un avantage important. Le jeu en ligne semble être le seul tirage au sort pour les abonnés Gold avec un 360 maintenant.

Microsoft supprime les jeux Xbox 360 de Games with Gold cet automne. Les nouvelles arrivent via des e-mails envoyés aux abonnés au cours du week-end. La lettre note que Microsoft a « atteint la limite de [its] possibilité d’apporter des jeux Xbox 360 au catalogue. »

À partir du 1er octobre 2022, les jeux mensuels fournis aux membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via Games with Gold n’incluront plus les titres Xbox 360. Nous avons atteint la limite de notre capacité à apporter des jeux Xbox 360 au catalogue ; cependant, Games with Gold continuera d’inclure des titres Xbox One passionnants et des économies exclusives chaque mois. »

Microsoft a souligné que ce changement n’affectera pas les jeux téléchargés avant la date limite. Tous les jeux XB360 que les joueurs utilisent avant le 1er octobre resteront sur leur compte Xbox, même s’ils annulent leur abonnement Xbox Live Gold. Microsoft continuera d’ajouter des titres Xbox One chaque mois comme d’habitude.

Microsoft pourrait essayer d’inciter les clients à passer à une Xbox One ou à une série X | S et à les pousser vers un abonnement Game Pass Ultimate. La société a commencé à supprimer progressivement la marque Live l’année dernière lorsqu’elle a renommé Xbox Live le « réseau Xbox ». Cependant, la Xbox 360 est incompatible avec Game Pass, donc Microsoft n’a pas pu interrompre Live Gold.

Les fans n’apprécient pas la fermeture de leurs services hérités, comme nous l’avons vu dans le retour de bâton que Sony a reçu suite à la fermeture des magasins PlayStation 3 et PSP. Étant donné que Gold reste le seul moyen pour les propriétaires de 360 ​​de jouer en ligne, Microsoft le conservera probablement pendant un certain temps.

Crédit image : Tom Whitehead