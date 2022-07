Maniac Mansion remastérisé ? Ron Gilbert veut le faire

Il n’y a sûrement pas beaucoup de jeux aussi influents que Maniac Mansion, la première aventure graphique moderne de Lucasfilm Games qui est arrivée sur le marché en 1987 avec une prémisse irréfutable, comme nous permettre de contrôler trois personnages en même temps qu’ils devaient faire leur chemin à travers l’intérieur d’une gigantesque maison où vivait l’une des familles les plus étranges que vous ayez jamais vues. Et le tout, non pas en se basant sur des coups, des coups ou des touches beat-em’up, mais en choisissant une action et un objet à manipuler.

Le premier avec SCUMM

Son importance était telle qu’elle a donné son nom au moteur d’aventure graphique imaginé par Lucasfilm Games, et qui sera à la base de son interminable palmarès de succès tout au long des années suivantes, jusqu’un peu au-delà du milieu des années 90. Un moteur qui est venu pour signifier Script Creation Utility pour Maniac Mansion, c’est-à-dire Script Creation Utility pour Maniac Mansion et qui a permis aux responsables de concevoir une nouvelle aventure graphique en économisant beaucoup de temps de développement. C’était, pour ainsi dire, l’algorithme qui régissait toute la logique des phrases, des actions, des objets et des énigmes de chaque nouveau titre.

Pues bien, tras un éxito que este año cumple los 35 años de su estreno oficial, acaba de aparecer en redes un aviso que ha parado el corazón a los más veteranos del lugar, pero sobre todo a los amantes de las aventuras gráficas clásicas de Lucas en général. Depuis Ron Gilbert, créateur de certains des noms les plus reconnus de l’histoire des jeux vidéo (comme les deux premiers Monkey Island ou Maniac Mansion Day of the Tentacle) et qui est maintenant impliqué dans Return to Monkey Island, s’est rendu sur Twitter pour laissez tomber une petite idée qui, évidemment, a déclenché la folie de ceux qui ont apprécié ce Maniac Mansion au cours des trois dernières décennies.

Un remake… quelque chose de plus grand

Ce que Ron Gilbert a posté, ainsi que celui qui ne veut pas de la chose, c’est que « ce serait amusant de faire un remaster de Maniac Mansion qui avait la même histoire et le même décor, mais 50% de nouveaux puzzles et peut-être un nouveau personnage. » jouable. Êtes-vous dans David « the Talking Skull » Fox ?

Ce serait amusant de faire un remaster de Maniac Mansion qui ait la même histoire et le même décor mais 50% de nouvelles énigmes et peut-être un nouveau personnage jouable. vous dans @DavidBFox? – Ron Gilbert (@grumpygamer) 1 juillet 2022

Cette personne dont parle Ron Gilbert n’est autre que le Lead Programmer Return of Monkey Island dans lequel Ron Gilbert est toujours impliqué et qui arrivera sur PC et Nintendo Switch fin 2022, mais aussi le concepteur d’autres grands titres de l’histoire de Lucasfilm Games/LucasArts tels que Rescue on Fractalus (eye !), Indiana Jones et The Last Crusade, Zak McKracken and the Alien Mindbenders et une petite merveille de 1986 qui était le premier aperçu de ce qui serait SCUMM avec Maniac Mansion juste un an plus tard , le sensationnel Labyrinthe pour Commodore 64. Sans oublier qu’il a également participé à cette merveilleuse aventure qui est sortie il y a tout juste cinq ans et qui s’appelle Thimbleweed Park.

Bien sûr, le dire sur Twitter n’est pas une mauvaise façon de prendre le pouls de ce que pense la rue, les internautes, qui, nous en sommes sûrs, applaudiraient une décision de ces caractéristiques si elle finissait par être confirmée. Alors, il ne reste plus qu’à savoir ce qu’en pensent ceux qui ont les droits sur Maniac Mansion et si tout rentre dans l’ordre… pourquoi ne pas revivre les vieilles aventures de la famille Edison avec Fred, Edna et leur fils Ed ?