Des initiés affirment que Rockstar a mis GTA IV et les remasters de Red Dead Redemption sur la glace pour se concentrer sur GTA VI

En un mot: le lancement raté de Rockstar Games de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a laissé un mauvais goût dans la bouche des clients et aurait incité l’entreprise à stocker d’autres remasters qu’elle avait prévus. Des sources proches du dossier ont déclaré à Kotaku que Rockstar avait suspendu le travail sur tous les remakes pour se concentrer sur le développement de Grand Theft Auto VI.

Un tweet récent d’un initié de GTA a affirmé que Rockstar ne travaillait plus sur les remakes de Red Dead Redemption et GTA IV.

Selon une source fiable avec une précision claire sur les plans de Rockstar, des remasters de GTA IV et RDR1 étaient sur la table il y a quelques années, mais Rockstar a choisi de ne pas poursuivre les projets en tête. La mauvaise réception de la trilogie DE pourrait être une raison derrière cette décision.#GTAIV #RDR1 – Tez2 (@TezFunz2) 4 juillet 2022

Rockstar en février a confirmé que la prochaine entrée dans la franchise GTA était bien avancée et a suggéré que la portée serait bien au-delà de ce qu’ils avaient déjà livré. GTA V a atterri en 2013 et a connu une longévité sans précédent grâce en partie à son vaste monde de jeu et à son souci du détail. Si Rockstar peut dépasser de manière significative la portée de ce jeu, ils auront sans aucun doute un autre gagnant entre les mains.

Les sources de Kotaku ont par ailleurs noté que les remasters de RDR et GTA IV pourraient être revisités après les navires GTA VI. Malheureusement, ils n’avaient aucune information à partager concernant le moment où cela pourrait se produire et Rockstar n’a pas non plus partagé de détails sur le lancement.

Si vous aviez le choix, quel chemin préféreriez-vous ? Des remasters de RDR et GTA IV avant GTA VI, après, ou pas du tout ? Personnellement, je suis pour les remasters tant qu’ils sont gérés correctement et ne causent pas plus de frustration qu’ils n’en valent la peine.