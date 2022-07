La campagne de voyage d’été de Jackery est lancée – Economisez jusqu’à 20% de réduction lors du Prime Day

Jackery donne le coup d’envoi d’un été en plein air, en encourageant le plaisir sous le soleil… à la manière SOLAIRE !

Les rayons du soleil sur votre peau, le son de l’océan à vos oreilles — l’été est arrivé ! Jackery, marque de générateurs solaires la plus vendue au monde, lance aujourd’hui sa campagne sous le slogan : « THIS SUMMER. ENJOY THE SOLAR WAY! », encourageant les amateurs de plein air à se préparer au SOLAR READY pour les voyages d’été, jouissant des plaisirs d’été sur la Route Solaire.

La campagne se déroule jusqu’à fin juillet. Visitez la boutique Amazon de Jackery et suivez @jackery.fr sur Instagram pour en savoir plus sur Jackery et recevoir des affairess importantes pour le Prime Day 2022 sur tous les modèles de Jackery !

This Summer. Enjoy the Solar Way with Jackery Solar Generator

Les générateurs solaires Jackery combinent des centrales électriques portables avec des panneaux solaires. Il convertit l’énergie solaire en électricité et alimente une gamme d’appareils électroniques, dont des téléphones, des ordinateurs portables, des appareils photo, des mini-refroidisseurs, des cafetières, etc.

Utiliser l’énergie solaire, c’est tout simplement la solution idéale pour un voyage de camping en été ou pour une alimentation de secours à la maison. La Route Solaire est le meilleur moyen, faisant un minimum de dommages à l’environnement, offrant un maximum de plaisir, n’importe où vos voyages vous mènent.

Grâce à l’utilisation gratuite de l’énergie solaire, Jackery Solar Generator offre les trois options suivantes :

– Endless Power. Enjoy the Solar Way.

Résoudre les problèmes d’alimentation extérieure, fournir une énergie solaire inépuisable — faire passer votre exploration en plein air au niveau supérieur.

Source d’énergie durable par excellence, l’énergie solaire est une énergie sur laquelle vous pouvez compter pour vous alimenter en permanence lors de tous vos déplacements. Le générateur solaire Jackery alimente plusieurs appareils simultanément, vous permettant de rester alimenté pendant des jours, hors réseau. Tout ce que vous avez à faire est de déplier le panneau solaire, de l’orienter vers le soleil et de le connecter à la centrale électrique portable.

– Cost-Friendly. Enjoy the Solar Way.

L’énergie solaire, alternative gratuite. Chez Jackery, le gaz coûteux n’est pas utilisé — l’énergie verte et gratuite permet une vie en plein air parfaite.

L’un des facteurs qui rendent l’énergie solaire bénéfique par rapport aux sources d’énergie traditionnelles est qu’elle est gratuite et que vous n’avez pas à payer pour cela ! De plus, plus tôt vous commencerez à utiliser l’énergie solaire, plus tôt vous commencerez à économiser de l’argent sur vos factures d’énergie. À mesure que les prix de l’énergie montent en flèche, les coûts de carburant deviendront plus élevés — alors qu’un générateur solaire vous fournira un flux d’énergie solaire gratuit et stable, ce qui est beaucoup plus respectueux de notre planète.

– Prep Better. Enjoy the Solar Way.

Pendant l’été, la demande d’électricité dépasse la charge du réseau. Une panne de courant peut se produire et une alimentation de secours fiable est requise. Jackery fournit de l’énergie vitale au moment où vous en avez le plus besoin.

Si vous comptiez sur des générateurs conventionnels pour faire face aux pannes de courant, cela vaut la peine de réfléchir à une nouvelle idée : l’énergie solaire est la meilleure alternative à utiliser comme source d’énergie d’urgence pour votre famille — en gardant le courant en cas d’accident. Avec les solutions d’énergie solaire de Jackery, vous serez toujours prêt.

Les générateurs solaires Jackery répondent à différents besoins en énergie

La Route Solaire avec Jackery débloquera une puissance inépuisable, des économies et une préparation d’élite pour toutes les aventures sur route et hors route. Ces avantages sont accessibles via les deux produits phares de Jackery :

Générateur Solaire Jackery 1000

Si vous prévoyez un voyage en caravane ou en camping de 3 à 4 jours ou plus en Europe, le Générateur Solaire Jackery 1000 est le compagnon de voyage idéal. Utilisant une capacité de 1 002 watts combinée à deux panneaux solaires, il vous permet d’être hors réseau pendant des jours, offrant la liberté de profiter de la commodité que la technologie électronique apporte lorsque vous profitez de la vie en plein air. Allumez le gril pour un merveilleux barbecue, prenez une boisson fraîchement rafraîchie dans le mini-réfrigérateur ou même rechargez votre vélo de montagne – Jackery change définitivement la donne !

Générateur Solaire Jackery 500

Si vous partez en voyage dans les villes environnantes, essayez le Générateur Solaire Jackery 500. Cet Explorer 500 d’une capacité de 518 watts ne pèse que 13,3 lb, mais peut charger tous les appareils jusqu’à 500 W : un téléphone portable 53 fois et une batterie d’appareil photo 25 fois ! Associé à un panneau solaire de 100 W, le générateur solaire Jackery 500 est léger et puissant pour une prise en main rapide.

Jackery est l’incontournable pour les voyages d’été et toutes vos aventures en plein air. En savoir plus sur Jackery Amazon Store.

Jackery Prime Day 2022 arrive — jusqu’à 20 % de réduction !

En tant que fournisseur fiable depuis 2012, Jackery a déjà vendu plus de 1,5 million d’unités dans le monde et est maintenant reconnu par plus de 100 médias et organisations autorisés dans le monde.

Du 12 au 17 juillet, profitez de la plus grosse remise avec JUSQU’À 20% DE RÉDUCTION sur Jackery FR Amazon Store!

Suivez Jackery sur Instagram @jackery.fr