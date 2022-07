Un « échec » appelé Windows 11

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft est sur le point d’atteindre l’un de ses événements les plus spéciaux, une année de vie. Comme presque tous les systèmes d’exploitation du géant de Redmond, Windows 11 n’a pas été sans critiques et controverses. La plupart de ces critiques étaient des rumeurs grossières ou des farces sans aucun fondement, cela arrive généralement. Mais alors, Windows 11 a-t-il échoué ou non ?

Les chiffres de Windows 11 « en échec »

Oui, il faut dire que Microsoft nous complique un peu la tâche cette fois en ne partageant pas les données officielles. Cela indique que, pour la première fois, un article qui parlait de la part d’un système d’exploitation sur ce site Web a été critiqué. Les premières données d’AdDuplex ont été rejetées comme fausses ou optimistes malgré le fait qu’ils font ce travail depuis des années.

Oui, ce sont des données statistiques basées sur une série d’applications qui ont votre enregistrement. Mais ils l’ont toujours fait dans le but d’informer les utilisateurs. Cependant, par hasard, les données n’étaient pas correctes. Une personne avait fait ses calculs et Windows 11 était sur 2 à 3 % des PC.

Windows 11 aurait 311 millions d’appareils aujourd’hui

Mais vint ensuite Steam, la plate-forme populaire de Gabe Newell qui compte déjà un nombre d’utilisateurs beaucoup plus élevé, plus de 30 millions d’utilisateurs. De plus, en général, le joueurs Leur mise à jour prend généralement plus de temps en raison d’éventuelles incompatibilités. En fait, Windows 11 avait des problèmes avec les processeurs AMD dans les jeux. Par coïncidence, à l’époque, les données Steam étaient très proches d’AdDuplex. Nous comprenons que c’était une coïncidence pour ce système défaillant.

Les dernières données AdDuplex placent Windows 11 à une part d’utilisateurs de 23,9 %. Et pour certains, ces données représentent un échec manifeste sans même avoir complété un an depuis son lancement. Sur Steam ils le placent à 21,23% et cette plateforme ne compte pas les Insiders, presque 1%. Si nous prenons ces données en considérant les 1,4 milliard d’appareils, Windows 11 aurait 311 millions d’appareils aujourd’hui.

Comment était Windows 10 un an après son lancement ?

Les comparaisons sont odieuses mais nécessaires et pour cette raison rien de mieux que de voir le reflet de Windows 10. Le système d’exploitation précédent a été contraint à l’épuisement et a atteint 350 millions d’appareils un an après son lancement. Un chiffre très intéressant, mais avec une astuce… Ces chiffres devaient inclure des appareils avec Windows 10 Mobile.

Alors, je vous laisse vous demander si Windows 11 est dans un si mauvais état ou s’il est, pour le moment, au même niveau que Windows 10. Au final, nous vous avons montré des données réelles provenant de deux sources afin que vous peut voir l’image avec perspective.