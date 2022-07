Les livraisons de Tesla chutent de 18% en raison des fermetures de China Covid et des problèmes d’approvisionnement

En un mot : Tesla a enregistré sa première baisse séquentielle des livraisons de véhicules depuis plus de deux ans au cours du deuxième trimestre, mais ce n’était pas dû à un manque de demande. Les fermetures liées à Covid en Chine et les pénuries de pièces ont été les principaux facteurs de la baisse de 18 % au deuxième trimestre.

Le géant des véhicules électriques a déclaré ce week-end qu’il avait livré 254 695 véhicules entre avril et juin. Alors qu’il marque une augmentation de 26 % par rapport aux 201 250 véhicules livrés au deuxième trimestre 2021, ce chiffre pour le trimestre précédent (T1 2022) s’élevait à 310 048.

Au début du deuxième trimestre, les analystes de Wall Street s’attendaient à 350 000 livraisons de Tesla, bien que ce nombre ait été révisé après qu’Elon Musk a déclaré qu’il serait plus proche des niveaux du premier trimestre et que l’impact des fermetures chinoises a été pris en compte.

L’usine de Tesla à Shanghai était responsable d’environ la moitié de la production de l’entreprise l’année dernière, mais une résurgence des cas combinée à l’approche de tolérance zéro de la Chine face aux épidémies a vu la production temporairement suspendue dans l’usine et celles appartenant à ses fournisseurs. Cela a conduit Tesla à augmenter la production de l’usine de Freemont, en Californie, pour essayer de combler le manque à gagner.

Tesla a déclaré que les problèmes liés à Covid/approvisionnement se sont atténués vers la fin du trimestre et qu’il a produit le volume de production mensuel le plus élevé de l’histoire de l’entreprise en juin.

La plus grande entreprise de véhicules électriques au monde a récemment fait la une des journaux plus souvent que d’habitude. Musk a déclaré qu’il voulait supprimer un pourcentage des emplois de l’entreprise – une décision qui a conduit à des poursuites – en raison de son « super mauvais pressentiment » à propos de l’économie. Le prix de ses véhicules a augmenté de 6 000 $ et les employés qui sont retournés à l’usine de Freemont suite aux demandes de Musk ont ​​constaté qu’il n’y avait pas assez de bureaux ou de places de stationnement.