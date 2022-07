Apple Watch Series 8 pourrait mesurer la fièvre

La smartwatch pourra détecter un pic de température corporelle de l’utilisateur. Dans ce cas, il peut vous recommander de consulter votre médecin ou d’utiliser un thermomètre.

L’Apple Watch Series 8 sera équipée d’un capteur qui mesure la température corporelle en cas de fièvre. Pour le moment aucune confirmation officielle d’Apple, mais la nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg, un journaliste qui s’est souvent révélé fiable, comme cela s’est produit lors de la WWDC 2022 à propos de la nouvelle mise à jour iOS 16.

Concernant l’Apple Watch Series 8, Gurman pense que la smartwatch sera capable de détecter un pic de température corporelle de l’utilisateur. Dans ce cas, il peut vous recommander de consulter votre médecin ou d’utiliser un thermomètre. Ce capteur devrait également être intégré sur la montre prétendue « robuste » réservée aux sportifs. Cependant, selon le journaliste, l’appareil en question est toujours en phase de test interne. Pour cette raison, la prochaine Apple Watch d’entrée de gamme en sera probablement dépourvue.

Celui du capteur capable de mesurer la température corporelle est une rumeur depuis 2021. Cette fois, il devrait vraiment faire ses débuts d’ici la fin de 2022. C’est ce qu’ont déclaré Gurman et Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, un groupe qui s’occupe des services financiers en Asie et dans le Pacifique. De plus, selon les précédents rapports de Gurman et du Wall Street Journal, le capteur pourrait également être utilisé pour surveiller la fertilité et donc le cycle menstruel. Les changements de température corporelle pourraient en effet aider à déterminer la période de fertilité et à prédire quand la période arrivera. Cependant, cette dernière fonction n’est pas présente dans le dernier rapport publié par Gurman, elle reste donc une incertitude sans aucun caractère officiel. On ne sait toujours pas comment et si Apple a l’intention d’ajouter une fonctionnalité de suivi du cycle.

En plus du capteur de température corporelle, le journaliste de Bloomberg a déclaré que toute autre modification apportée au matériel Apple Watch « sera probablement mineure ». Il a également fait allusion à la possibilité d’un affichage amélioré dans les modèles haut de gamme. Gurman a finalement prédit la semaine dernière que le processeur de la série 8 aurait le même niveau de performances que les puces S7 et S6 précédentes.