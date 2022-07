La nouvelle version de Denuvo cherche à protéger les DLC de jeu et les microtransactions

Pourquoi c’est important : Indépendamment de ce que vous pensez de l’utilisation des DRM (gestion des droits numériques) dans les jeux vidéo, l’industrie semble aller encore plus loin dans cette direction. Alors que les titres gratuits ont prospéré et que les DLC à plusieurs histoires par jeu sont devenus la norme pour les titres AAA, des entreprises comme Denuvo mettent en place des protections supplémentaires contre le piratage numérique.

La plupart de nos lecteurs connaissent Denuvo, qui fait partie des solutions logicielles DRM et anti-sabotage les plus détestées utilisées par les éditeurs de jeux vidéo avec plus ou moins de succès. Il y a de fortes chances que vous ayez joué à un jeu protégé par Denuvo ces dernières années, car il existe plus de 200 titres qui l’utilisent à ce jour.

Des titres de 2014 comme Fifa 15 et Dragon Age : Inquisition aux jeux récents comme Deathloop, Battlefield 2042, Dying Light 2 et Monster Hunter Rise, ils incluent tous une forme de protection anti-piratage qui aide soi-disant les éditeurs à lutter contre les personnes qui souhaitent jouer. sans payer le prix demandé.

Cette semaine, la société à l’origine de la solution DRM controversée a discrètement lancé un outil similaire pour le contenu téléchargeable (DLC). Simplement nommée SecureDLC, la nouvelle technologie promet d’empêcher le piratage de contenu complémentaire payant et de tout autre élément qui ne doit être déverrouillé que par une microtransaction.

Denuvo affirme que le contenu de jeu supplémentaire est une source de revenus importante pour de nombreux développeurs de jeux, en particulier ceux qui travaillent sur des titres gratuits. La société affirme qu’il est devenu trivial pour le joueur moyen de télécharger et d’utiliser des outils qui contournent la protection existante offerte par les plates-formes de jeu populaires telles que Steam, Epic et Microsoft Store.

Reinhard Blaukovitsch, directeur général de Denuvo, affirme que SecureDLC est déjà utilisé grâce à sa facilité de mise en œuvre. Il suffit de quelques modifications de la plate-forme AI qui permettent à SecureDLC d’agir comme un validateur supplémentaire pour toutes les demandes de déverrouillage DLC.

Il note également que « Denuvo est devenu un guichet unique pour les développeurs de jeux afin d’assurer la sécurité de leurs jeux contre la triche, la falsification et le piratage et de protéger l’expérience de jeu. Nos clients actuels, petits et grands, sont ravis des résultats. et nous sommes heureux de les aider à maximiser leurs revenus et à permettre de nouveaux modèles commerciaux pour ces jeux qu’ils ont consacré tant d’efforts à créer. »

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour de nombreux développeurs de jeux, certains joueurs seront sans aucun doute moins ravis – et à juste titre. Un simple problème avec les serveurs de Denuvo peut vous laisser sans accès à certains de vos jeux, tandis que le logiciel anti-sabotage peut être capricieux sur du matériel à la pointe de la technologie. Espérons que Denuvo puisse empêcher que ces problèmes ne se reproduisent à l’avenir.

Crédit d’en-tête : Sean Do