TikTok envoie aux législateurs américains des plans pour garder les informations des utilisateurs américains hors des mains de ByteDance

Dans le contexte : des déclarations récemment publiées d’employés de TikTok révèlent que des employés chinois ont accédé de manière répétée et abusive à des données non publiques d’utilisateurs américains. Malgré les affirmations antérieures selon lesquelles les données des utilisateurs de Tiktok étaient sécurisées et contrôlées par une « équipe de sécurité basée aux États-Unis », le géant des médias sociaux s’est avéré avoir accédé de manière inappropriée aux données des utilisateurs à plusieurs reprises et a été soupçonné d’avoir éventuellement divulgué des informations directement au gouvernement chinois. Maintenant, un dirigeant de TikTok a fourni au Congrès une lettre expliquant comment la société protégera les informations de ByteDance et les hébergera dans un centre de données Oracle aux États-Unis.

La lettre du PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a été envoyée à neuf sénateurs américains pour expliquer comment la société conservera toutes les informations stockées dans les centres de données Oracle basés aux États-Unis. Les données seraient périodiquement auditées par une équipe de sécurité basée aux États-Unis.

Chew a reconnu que cette décision faisait partie de l’approche plus large de la société de médias sociaux visant à améliorer la sécurité des données, connue sous le nom de Projet Texas. Chew n’a également pas mâché ses mots dans la lettre, reconnaissant que TikTok est l’une des « … plateformes les plus examinées du point de vue de la sécurité, et nous visons à lever tout doute sur la sécurité des données des utilisateurs américains ».

La lettre de suivi de TikTok a été fournie en réponse aux demandes de Marsha Blackburn, John Thune et de plusieurs autres sénateurs américains qui ont interrogé l’entreprise et ses pratiques en matière de données. Leurs questions ont été soumises à la suite d’un rapport de BuzzFeed sur les pratiques (et les failles) de sécurité des données de ByteDance. La réponse de TikTok nie tout acte répréhensible de la part de l’entreprise, déclarant que les accusations et les insinuations de l’article de BuzzFeed étaient incorrectes et non étayées par des faits.

La lettre de Chew aborde ensuite les contrôles des données et réitère l’intention de l’entreprise de supprimer toutes les données des utilisateurs américains de ses serveurs actuels une fois la transition Oracle terminée. Cependant, il était également clair que les employés de ByteDance en Chine travailleraient toujours sur TikTok, développant des algorithmes conçus pour fournir des recommandations personnalisées aux utilisateurs de la plateforme. Il a également reconnu que des vidéos et des commentaires spécifiques resteraient ouverts aux employés chinois, mais uniquement dans des conditions approuvées par le gouvernement.

Vendredi, le sénateur Blackburn a déclaré que la lettre de M. Chew prouvait que les craintes concernant l’influence du Parti communiste chinois sur l’entreprise étaient bien fondées. « La société dirigée par des Chinois aurait dû être honnête dès le départ, mais elle a tenté de dissimuler son travail dans le secret », a-t-elle déclaré, ajoutant que TikTok devait à nouveau témoigner devant le Congrès.