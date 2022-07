Panneaux solaires mobiles : Quelle est la taille du module parfait ?

Les panneaux solaires pliables et mobiles en particulier sont actuellement en demande comme jamais auparavant. Vous pouvez les utiliser pour recharger vos appareils techniques les plus importants sans aucun travail de montage – en déplacement ou à la maison. Cependant, une question que les nouveaux arrivants sous-estiment souvent est la suivante : Quelle doit être la taille d’un panneau approprié ? Quelques règles de base :

Panneaux solaires mobiles : plus ils sont gros, plus ils sont puissants

Le vieil adage « beaucoup aide beaucoup » n’est pas toujours vrai. Pour les panneaux solaires, cependant, c’est une bonne règle de base. Si une technologie solaire monocristalline moderne à haut rendement est installée, plus de surface indique plus de puissance. Il abrite plus de cellules solaires qui peuvent générer plus d’énergie.

Une sorte de norme s’est développée ces dernières années pour les modules solaires installés en permanence sur les toits des maisons. La plupart des fabricants installent des cellules solaires mesurant 6 x 6 pouces (15,6 x 15,6 cm). Ils en disposent autant les uns à côté des autres jusqu’à ce que la performance nécessaire soit donnée. Donc, plus il y a de cellules, plus il y a de puissance, mais aussi : plus il y a de surface.

Différents panneaux solaires mobiles ont des cellules solaires de tailles différentes. Mais cela ne change presque rien en termes de performances.

Le processus n’est pas aussi standardisé pour les panneaux solaires mobiles et les chargeurs solaires. L’un de nos appareils de test, le panneau solaire EcoFlow 160W, utilise également des panneaux d’environ (!) 6 x 6 pouces. Les cellules solaires de nos chargeurs solaires mobiles un peu plus anciens de Suaoki et BigBlue sont désormais beaucoup plus petites. Mais cela n’a pas d’importance, comme vous le verrez bientôt. Nous avons mesuré :

panneau taille des cellules solaires Nombre de cellules solaires watts par cellule watt par cm2 ÉcoFlow 160W 16,2 × 15,6 cm 32 5W 0.02W Suaoki 100W 12,6 x 12,6 cm 32 3.15W 0.02W BigBlue 28W 13,1 × 12,3 cm 8ème 3.5W 0.02W Cellules solaires de tailles différentes, mais au final à peu près le même rendement par cm2

Dans notre tableau, la colonne à l’extrême droite est déterminante : nous avons arrondi quelque chose ici, mais au final, cela montre que la performance au cm2 c’est presque pareil avec nos trois panneaux solaires mobiles. Donc, peu importe la taille d’un seul solairecellulemais quelle est la taille de l’ensemble solairepanneau est. Plus de cm2 Surface solaire, plus de puissance.

Les cellules solaires du panneau solaire mobile moderne d’EcoFlow sont à peine reconnaissables en tant qu’individus.

Et l’efficacité ? Bien sûr, c’est important. Cependant, du fait des procédés de plus en plus standardisés et du triomphe des cellules monocristallines, il n’y a plus de différences majeures. L’efficacité des cellules monocristallines modernes, qui sont utilisées dans la grande majorité des panneaux solaires mobiles, est en fait toujours supérieure à 20 %.

Alors, quelle devrait être la taille des panneaux solaires mobiles ?

Voici une comparaison entre nos trois panneaux solaires pliables et mobiles dans le test. L’un d’eux a 160 watts, un 100 watts et le troisième 28 watts. Pouvez-vous déjà dire lequel est lequel en regardant les photos des dimensions de leur pack ?

Trois panneaux solaires mobiles pliables d’EcoFlow, Suaoki et BigBlue.

Ce que vous ne voyez pas sur les photos, c’est le poids des panneaux. Les deux grands d’EcoFlow (ci-dessus) et de Suaoki (au milieu) ont à peu près la même apparence lorsqu’ils sont repliés. Cependant, le panneau EcoFlow est deux fois plus lourd à environ 5 kg contre 2,5 kg. Et si on déplie les modules, vous pouvez aussi voir la différence :

Panneau solaire 160W, 100W et 28W

Ici, cela devient clair : le panneau de 160 watts d’EcoFlow est bien sûr le plus grand, suivi du panneau de 100 watts de Suaoki et du chargeur de 28 watts de BigBlue. Tous les trois ne donnent pas non plus beaucoup d’espace. Cela se traduit également par la zone nécessaire : si vous souhaitez atteindre un nombre de watts souhaité, cela n’est possible qu’avec une certaine taille.

L’avantage est que les panneaux solaires mobiles modernes et de haute qualité peuvent être pliés puis transportés plus facilement. Mais je vais aussi le dire très clairement : je ne pouvais emporter le petit chargeur solaire de 28 W que lors de vacances en camping ou à vélo. Les deux autres seraient beaucoup trop volumineux et lourds pour cela.

Bien sûr, le nombre de watts que votre chargeur solaire devrait avoir dépend de la puissance des appareils que vous souhaitez charger avec. Voici quelques exemples:

dispositif puissance de charge Apple iPhone 13 23W Galaxy S22+ 25W Xiaomi Poco F4 67W Apple MacBook Air M1 45W Samsung Galaxy Livre S 25W/45W

Avec un panneau de 100 W, vous pourriez – théoriquement – charger tous les smartphones et ordinateurs portables répertoriés dans le tableau. Certains d’entre eux même en même temps. Bien sûr, cela dépend de la météo et d’autres conditions. En pratique, calculez que vous obtiendrez 20 % de rendement en moins que le maximum possible avec chaque panneau solaire, même par beau temps. Et ce n’est pas tout.

Panneaux solaires mobiles : Quelles connexions sont importantes ?

Le goulot d’étranglement d’un panneau solaire mobile est la puissance utilisée. Cela indique : même si votre panneau peut fournir 100 W, la puissance de charge réelle peut être considérablement inférieure en raison de la sortie intégrée.

Connexions possibles aux panneaux solaires mobiles. Ici USB-A et DC. USB-C et MC4 seraient également possibles.

Le panneau Suaoki 100W illustré dans l’exemple ci-dessus génère jusqu’à 100 watts par beau temps. Cependant, le contrôleur de charge intégré avec une sortie USB-A ne fournit que jusqu’à 12 W aux appareils connectés. Je peux l’utiliser pour recharger les smartphones listés dans le tableau. Mais cela prend environ deux fois plus de temps que ce serait théoriquement possible.

Pour expérimenter, j’ai acheté un convertisseur DC-USB-C pour pouvoir utiliser la connexion supplémentaire en courant continu (DC). Mais il utilise également l’USB-PD (Power Delivery) et est limité à 19V pour des raisons techniques. Lorsque j’essaie de l’utiliser pour recharger mon MacBook Air, qui préférerait 45W, rien ne se passe : il n’y a pas assez de puissance.

Convertisseur DC vers USB-C sur panneau solaire 100W. Cependant, le 19V qu’il délivre n’est pas suffisant pour recharger un notebook.

Et le chargeur BigBlue 28W lui-même, selon l’étiquette sur le sac, peut gérer un maximum de 5V et 4A, totalisant 20W. En réalité, cependant, je n’ai jamais pu gagner plus de 2A, même par beau temps. Les smartphones se chargent ici avec un maximum de 10W. Moins il y a de watts, plus la charge est longue. Ceci est également mauvais dans la mesure où vous avez besoin d’un ciel bleu pendant toute la période de charge pour que le chargeur génère sa pleine puissance.

Le panneau EcoFlow n’a que des connecteurs MC4. Pour recharger un smartphone avec, il faut connecter un contrôleur de charge.

Même les chargeurs solaires modernes avec une prise USB-C régulent généralement la puissance de sortie à moins de 20 watts. Il est préférable que les appareils offrent également une sortie DC ronde. Ce n’est généralement pas couvert. Une sortie USB-A supplémentaire pour les appareils techniques plus anciens ne peut pas faire de mal. Vous pouvez également charger plusieurs appareils en même temps.

Power bank ou power station : le complément parfait

Nous en avons déjà parlé dans un autre article : Charger un appareil technique, comme une batterie de vélo électrique, directement sur le panneau solaire n’est pas une bonne idée. Il en va de même pour les smartphones et les ordinateurs portables. Si vous le rechargez directement sur un panneau solaire, vous êtes trop dépendant du beau temps et ralenti par la norme de recharge en goulot d’étranglement. Vous attendez plus longtemps que votre appareil se charge. Et assez souvent, la charge des appareils à haute puissance (indique également : mode de charge rapide) ne fonctionne même pas.

La solution est assez simple : une centrale électrique, comme le proposent de nombreux fabricants de solutions solaires. Ceci est particulièrement utile si vous avez beaucoup d’appareils techniques que vous souhaitez charger souvent. Ou même si vous avez des appareils plus gros qui doivent être chargés en courant alternatif via une prise Schuco standard. L’un de ces appareils que nous avons testé et qui nous a conquis était l’EcoFlow River Pro avec le panneau solaire de 160W. Cela a également fourni de manière fiable un groupe de quatre personnes en énergie solaire au Rock am Ring Festival.

La bonne chose : ici, peu importe le panneau solaire que vous utilisez pour « charger temporairement » la centrale électrique. C’est également possible avec un panneau de 28 W, avec lequel vous ne pourriez pas du tout recharger votre ordinateur portable. Il faut plus de temps pour charger la centrale électrique ; Cependant, l’ordinateur portable obtient toujours ses 45 watts nécessaires – avec la technologie existante.

Batterie portable Samsung avec mode de charge rapide. Peut être chargé avec des panneaux solaires mobiles et recharge ensuite votre smartphone plus rapidement.

Mais vous pouvez également choisir quelques tailles plus petites : vous pouvez également basculer une batterie externe normale entre le panneau solaire et le smartphone – ou charger d’abord la batterie externe et ensuite le smartphone. Une batterie portable Samsung, qui m’a déjà bien servi, a même un mode de charge rapide et charge mon smartphone plus rapidement que le panneau solaire. Il existe des batteries portables spéciales pour les ordinateurs portables, qui peuvent généralement produire beaucoup plus de watts.

Conclusion

La ligne de fond est claire : n’achetez pas trop bon marché, n’achetez pas trop petit. Plus le panneau solaire est grand, plus il peut faire de choses. La rapidité de chargement de votre smartphone ou ordinateur portable connecté dépend également des connexions. Une centrale électrique (power bank géante) est idéale comme appareil intermédiaire si vous souhaitez recharger un grand nombre d’appareils grâce à l’énergie solaire. Si vous ne chargez que des smartphones et des smartwatches, vous pouvez également utiliser une simple batterie portable comme solution provisoire.