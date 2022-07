L’équipe de modding derrière Fallout London est tellement bonne que Bethesda continue de débaucher ses membres

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un petit groupe de modding indépendant travaillant sur un ambitieux projet Fallout 4 depuis quelques années ne cesse de perdre ses meilleurs membres d’équipe. Ce n’est pas parce qu’ils sont juste debout et qu’ils abandonnent, cependant. Apparemment, le groupe a un tel talent que Bethesda continue de les recruter pour travailler à titre plus officiel.

Bethesda a embauché l’un des principaux développeurs de l’équipe Folon pour travailler au sein de ses studios. Le conseiller technique principal Ryan Johnson quitte le groupe de modding basé sur les fans de Fallout pour travailler sur des projets non spécifiés dans la société appartenant à Microsoft. Le départ intervient juste au moment où l’opus magnum de l’équipe, Fallout : Londres, entre dans la dernière ligne droite de développement.

Fallout: London est un mod de la taille d’un DLC pour Fallout 4 qui se déroule dans la friche de la capitale post-apocalyptique d’Angleterre. Le projet offrira le premier aperçu de l’univers Fallout en dehors des États-Unis. C’est également le premier contenu significatif pour FO4 que les fans ont vu depuis le lancement du DLC Nuka-World en 2016.

Johnson avait de nombreuses tâches au sein du projet Fallout: London, y compris des tâches de conception de niveaux. Il n’est pas étonnant que son dévouement au mod ait attiré l’attention de Bethesda. L’équipe a publié une mise à jour sur Twitter indiquant que Johnson a non seulement terminé tous ses niveaux assignés, mais a également conçu quelques extras et rédigé une documentation complète pour ses tâches restantes afin que l’équipe puisse terminer le projet sans autre contribution de sa part.

Johnson n’est pas le premier développeur de Fallout: London que Bethesda a braconné. Le scénariste principal du projet a été enlevé en août 2021. Bethesda a également proposé au chef de projet Dean Carter un poste dans son studio britannique pour travailler dans l’équipe Fallout 76. Cependant, il a refusé car il voulait finir de travailler sur le projet londonien avant de passer à autre chose.

L’équipe Folon a noté que le développement du mod se poursuit et que le départ de Johnson n’aura pas d’impact significatif sur le projet. Le jeu est toujours sur la bonne voie pour une sortie l’année prochaine.

« Nous sommes au courant de cette décision depuis un certain temps et donc [Johnson] a aidé à rassembler ses connaissances dans une documentation de conception inestimable afin que le reste de l’équipe puisse travailler à sa place de manière transparente « , a déclaré l’équipe. » Plus encore, [Johnson] a terminé toutes ses tâches de conception de niveau attendues ainsi que quelques tâches supplémentaires que nous ne nous attendions pas à ce qu’il fasse. Honnêtement, le professionnalisme et le dévouement de cet homme nous manqueront et se feront sentir dans toute l’équipe, cependant, cela nous apporte une joie profonde de savoir qu’il apportera ses incroyables talents à une entreprise que nous aimons tous. »

Pour l’instant, le jeu a l’air plutôt cool. Vault-Tec n’a jamais étendu ses opérations à l’étranger, mais ce n’est pas grave car une organisation mystérieuse qui semble tout aussi insidieuse est en place là-bas. Une autre tournure intéressante est la tablette Atta Boy, qui remplit les mêmes fonctions que le Pip-Boy en Amérique. Le cadre a presque une ambiance Bioshock mais est toujours reconnaissable Fallout. Vous pouvez consulter les 18 premières minutes de jeu ci-dessus.