Les 6 meilleures alternatives Google – et ce qui les rend uniques

Google est le meilleur chien absolu parmi les moteurs de recherche. Selon Statcounter, la société détient une part de marché de plus de 90 % en Allemagne. Ces dernières années, de plus en plus d’alternatives à Google sont devenues populaires. Et chacun d’eux est unique à sa manière. Nous avons examiné de plus près six d’entre eux:

Non. moteur de recherche une fonction spéciale 1 Bing Le plus grand moteur de recherche après Google 2 Écosia Recherche écologique 3 CanardCanardAller La confidentialité est une priorité absolue 4 métager Métamoteur de recherche axé sur la protection des données 5 Tungstène Alpha Trouve des résultats au lieu de liens vers d’autres sites 6 Buff de l’aveugle Moteur de recherche pour enfants

1. Bing – Semblable à Google, mais plus petit

Bing est le principal concurrent de Google en termes de parts de marché. Source : Microsoft

Bing est le deuxième moteur de recherche en Allemagne en termes de part de marché. Il est en fait calqué sur Google, en grande partie parce qu’il vient de Microsoft. L’entreprise dispose des ressources nécessaires pour envoyer ses propres crawlers et ainsi indexer elle-même les pages.

Cela indique que Microsoft construit son propre registre de recherche avec Bing, d’où proviennent les résultats du moteur de recherche. Le succès du moteur de recherche a cependant été jusqu’à présent limité, car il détenait un peu plus de 5% de part de marché en mai 2022.

Bing propose des services similaires à ceux de Google. Ceux-ci incluent la recherche classique par mot-clé ou phrase clé, la recherche d’images, un traducteur, la recherche de vidéos, un service de carte, des actualités et des destinations de voyage. Bien que Bing ne propose pas vraiment d’argument décisif, c’est une alternative solide à la recherche Google si vous souhaitez un service similaire d’un autre fournisseur.

2. Ecosia – Recherche pour l’environnement

Ecosia s’engage pour l’environnement. Source : Ecosia

Ecosia est un moteur de recherche basé à Berlin, qui s’engage pour l’environnement. L’entreprise derrière le moteur de recherche gagne de l’argent en plaçant des annonces dans les résultats de recherche. Selon l’entreprise, cet argent est ensuite largement investi dans la plantation d’arbres au Brésil, au Burkina Faso et en Indonésie, entre autres.

Selon le compteur du site, Ecosia a déjà planté plus de 152 millions d’arbres. L’énergie nécessaire aux recherches provient de panneaux solaires, qui produisent même deux fois plus d’électricité que nécessaire. De cette façon, Ecosia injecte toujours de l’énergie verte dans le réseau.

La société souhaite également protéger votre vie privée en ne créant pas de profil de recherche pour ses utilisateurs et en ne vendant aucun détail aux annonceurs. Cependant, un petit test montre que la qualité des résultats de recherche est tout sauf bonne. Ce qui est surprenant, car Ecosia est basée

Une recherche rapide sur « Euronics Netcost-security.fr » nous montre des résultats pertinents pour notre blog et notre chaîne YouTube dans les deux premiers résultats de recherche. Au numéro sept et au-dessous, nous trouvons déjà des sites de fraude présumés.

Le titre semble être le nôtre et se lit « Mobile Office : j’utilise cette technologie pour travailler dans la voiture | Blog des tendances d’Euronics ». Cependant, cliquer dessus m’amène à une page qui me demande d’investir dans Bitcoin et promet des bénéfices rapides. On en trouve cinq les uns en dessous des autres.

Planter des arbres pour l’environnement est une bonne chose. Avec un moteur de recherche, les résultats de la recherche doivent également être corrects. Cependant, le titre est en fait le nôtre et vous pouvez trouver le véritable article ici :

3. DuckDuckGo – Le canard représente la vie privée

DuckDuckGo veut protéger votre vie privée. La source: DuckDuckGo

L’alternative Google DuckDuckGo se concentre sur la confidentialité. Le site Web arbore le slogan « Êtes-vous fatigué d’être suivi en ligne ? Nous pouvons aider ». Selon ses propres informations, le moteur de recherche n’enregistre pas les adresses IP ni les requêtes de recherche des utilisateurs. DuckDuckGo fait de la publicité en fonction des requêtes de recherche elles-mêmes.

Les résultats de la recherche proviennent du propre robot d’exploration du moteur de recherche, DuckDuckBot, mais le fournisseur utilise également des données d’autres fournisseurs de moteurs de recherche tels que Bing ou Yandex ou d’encyclopédies en ligne telles que Wikipedia. Votre propre bot ne serait probablement pas en mesure d’indexer suffisamment de pages par lui-même.

Le test rapide avec la recherche de notre blog fonctionne très bien ici. DuckDuckGo ne me crache que des résultats pertinents comme le blog lui-même, le Compte Twitter Euronics ou notre podcast, l’Euronics Trendcast sur Spotify.

4. Metager – méta-moteur de recherche allemand

Metager protège également votre vie privée. Source : Metager

Metager est un moteur de recherche allemand qui vous garantit également la confidentialité. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un soi-disant méta-moteur de recherche. Cela indique que l’entreprise ne source pas elle-même ses résultats de recherche, mais combine les résultats d’autres moteurs de recherche.

De plus, le code source est gratuit et open source, ce qui indique que n’importe qui peut lire le code de programmation et comprendre le fonctionnement du moteur de recherche. Une telle transparence ne va pas de soi.

La machine, qui a débuté en 1996 à l’Université de Hanovre, a changé de sponsor en 2012 : l’association enregistrée SUMA-EV, qui supporte également une partie des coûts. Le reste est financé par la publicité avec des annonces classiques au-dessus des résultats de recherche.

Pour protéger vos données, Metager ne stocke aucun cookie ni empreinte de navigateur, et les adresses IP sont également anonymisées. Lors du traitement des données, l’entreprise doit respecter les directives allemandes en matière de protection des données, car les serveurs sont également situés en Allemagne.

Le test rapide avec la même recherche qu’avec les autres machines montre également des résultats satisfaisants. Nous retrouvons de nombreuses sous-pages de notre blog et quelques sites internet d’agences Euronics en Allemagne.

5. Wolfram Alpha – Trouve les résultats directement

Wolfram Alpha crache immédiatement le résultat. Source : Wolfram Alpha

Wolfram Alpha est un moteur de recherche très spécial. Il ne vous renvoie pas à d’autres sites Web, mais souhaite vous fournir directement les résultats de vos questions. C’est pourquoi elle ne peut rien faire avec une requête de recherche comme « Euronics Netcost-security.fr ». Wolfram Alpha répondra à vos questions ou résoudra des formules mathématiques pour vous.

Avec ce moteur de recherche, vous pouvez interroger des faits objectifs. Par exemple, vous tapez « la plus haute montagne » ou « combien de personnes vivent en Allemagne ». Logiquement, le moteur de recherche ne connaît que les informations publiques. Si vous recherchez le numéro de téléphone portable de Brad Pitt, vous ne le trouverez pas.

Dans la première étape, cependant, vous devez décider si vous souhaitez saisir votre requête de recherche en langage naturel, c’est-à-dire en mots, ou si vous souhaitez donner une entrée mathématique au moteur de recherche. Ces dernières sont des formules que Wolfram Alpha résout rapidement pour vous. Le moteur de recherche n’est actuellement disponible qu’en anglais ou en japonais.

6. Blind Man’s Buff – Les enfants font aussi des recherches sur Internet

La vache aveugle fournit des résultats de recherche fiables pour les enfants. Source : Buff de l’aveugle

Blinde Kuh est une alternative à Google qui ne crache que du contenu adapté aux enfants. Cela inclut les sites Web, les jeux, les vidéos et plus encore. Mais même la vache aveugle ne peut rien faire avec la requête de recherche « Euronics Netcost-security.fr ». Apparemment, nous ne sommes pas assez adaptés aux enfants.

Avec des recherches plus générales comme « football », j’obtiens des résultats différents, par exemple de ZDFtivi, de la DFB ou de l’UEFA. Le moteur de recherche propose également le football, où je peux trouver le BVB KidsClub, le site Web pour enfants DFB ou le WölfiClub du VfL Wolfsburg.

Les résultats de recherche nous semblent vraiment adaptés aux enfants, ce qui indique que les plus petits peuvent bien surfer sur Internet avec, même si le mordu d’aveugle aura probablement un index beaucoup plus petit que Google et d’autres représentants du genre.

Conclusion

Bien que Google soit de loin le moteur de recherche le plus important et le plus utilisé sur Internet, il existe des alternatives. Nous n’en avons présenté ici que six qui, selon nous, pourraient vous intéresser le plus. Afin de ne pas se perdre aux côtés de Google, les moteurs de recherche alternatifs doivent être dotés d’une fonctionnalité unique.

Si cela vous convainc suffisamment, rien ne vous empêche de passer de Google à une alternative. Cela vaut toujours la peine d’essayer, car vous pouvez utiliser tous les moteurs de recherche gratuitement. Et si, en plus d’un autre moteur de recherche, vous cherchez aussi une alternative au navigateur Google Chrome : jetez un œil au Brave Browser, que nous avons testé ici.