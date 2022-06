Mozilla repense Thunderbird avec la version 102

Assistant de configuration de compte de messagerie

Avant cette fonctionnalité, vous deviez connaître vos paramètres IMAP, SMTP et SSL/TLS. Maintenant, tout ce que vous devez fournir est votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe et l’assistant de configuration du compte de messagerie vérifiera notre base de données et trouvera les paramètres de messagerie pour vous.

Adresses e-mail personnalisées

Avez-vous déjà rêvé d’avoir une adresse e-mail personnalisée (telle que « [email protected] ») pour vous, votre famille ou votre entreprise ? Thunderbird rend cela facile – vous pouvez vous inscrire pour une nouvelle adresse e-mail dans Thunderbird, et tout sera configuré automatiquement pour que vous soyez prêt à envoyer et à recevoir.

Carnet d’adresses en un clic

Le carnet d’adresses en un clic est un moyen simple et rapide d’ajouter des personnes à votre carnet d’adresses. Ajoutez des personnes en cliquant simplement sur l’icône étoile dans le message que vous recevez. Deux clics et vous pouvez ajouter plus de détails comme une photo, un anniversaire et d’autres informations de contact.

Rappel de pièce jointe

Le rappel de pièce jointe recherche le mot pièce jointe (et d’autres mots comme les types de fichiers) dans le corps de votre message et vous rappelle d’ajouter une pièce jointe avant d’appuyer sur envoyer.

Chat multicanal

Profitez d’une conversation en temps réel avec vos contacts, directement depuis votre application de messagerie préférée, avec plusieurs réseaux pris en charge. Thunderbird facilite la recherche dans les conversations passées et les e-mails reçus.

E-mail à onglets

Thunderbird reproduit la nouvelle apparence de Mozilla Firefox dans le but de fournir une expérience utilisateur similaire sur tous les logiciels Mozilla de bureau ou mobiles et sur toutes les plates-formes.

Les e-mails à onglets vous permettent de charger des e-mails dans des onglets séparés afin de pouvoir passer rapidement de l’un à l’autre. Les onglets apparaissent en haut de la barre de menus, offrant une expérience visuelle puissante et permettant aux barres d’outils d’être beaucoup plus contextuelles.

Les e-mails à onglets vous permettent de garder plusieurs e-mails ouverts pour une référence facile. Double-cliquer ou appuyer sur Entrée sur un message électronique ouvrira ce message dans un nouvel onglet.

Lorsque vous quittez Thunderbird, les onglets visibles seront enregistrés et seront restaurés lorsque vous ouvrirez Thunderbird la prochaine fois. Il existe également un menu Tab dans la barre d’outils Tab pour vous aider à basculer entre les onglets.

Rechercher sur le Web

Vous pouvez désormais effectuer des recherches sur le Web sans avoir à quitter Thunderbird. Tapez ce qui vous vient à l’esprit dans le champ de recherche de Thunderbird et choisissez parmi plusieurs moteurs de recherche différents.

Vous pouvez également surligner des mots dans votre e-mail, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner « rechercher sur le Web : » pour lancer votre recherche sur le Web.

Barre d’outils de filtre rapide

La barre d’outils de filtrage rapide vous permet de filtrer vos e-mails plus rapidement. Commencez à taper des mots dans la zone de recherche du filtre rapide et les résultats s’affichent instantanément. Ou vous pouvez filtrer votre e-mail par nouveaux messages, tags et personnes dans votre carnet d’adresses. Vous pouvez également « épingler » ou enregistrer un filtre et l’utiliser dans plusieurs dossiers.

Outils de recherche

L’interface de recherche de Thunderbird contient des outils de filtrage et de chronologie pour identifier l’e-mail exact que vous recherchez. Thunderbird indexe également tous vos e-mails et conversations de chat pour vous aider à effectuer des recherches encore plus rapidement. Vos résultats de recherche sont affichés dans un onglet afin que vous puissiez facilement basculer entre vos résultats de recherche et d’autres e-mails.

Archives des messages

Si vous pensez que vous aurez besoin d’un e-mail à l’avenir mais que vous souhaitez qu’il soit retiré de votre boîte de réception sans le supprimer, archivez-le ! L’archivage vous aide à gérer votre boîte de réception et à placer vos e-mails dans le système de dossiers d’archivage.

Sélectionnez le bouton Archiver ou appuyez sur la touche « A » pour archiver votre e-mail.

Responsable d’activité

Thunderbird version 91 est uniquement proposé en téléchargement direct depuis thunderbird.net et non en tant que mise à niveau depuis Thunderbird version 78 ou antérieure. Une prochaine version fournira des mises à jour des versions antérieures.

Quoi de neuf

Thunderbird 102 est là ! Au nom de toute l’équipe de Thunderbird, je suis ravi d’annoncer la disponibilité de notre version annuelle majeure. Thunderbird 102 regorge de fonctionnalités très demandées, et nous pensons qu’elles vous raviront.

Il comporte des icônes actualisées, des dossiers de couleurs et des mises à niveau de qualité de vie comme l’en-tête de message repensé. Il inaugure un tout nouveau carnet d’adresses pour vous rapprocher plus que jamais des personnes avec lesquelles vous communiquez. De plus, de nouveaux outils utiles pour vous aider à gérer vos données, naviguer plus rapidement dans l’application et augmenter votre productivité. Nous amenons même Matrix à la fête !

Le nouveau carnet d’adresses de Thunderbird 102

Nous avons tease un nouveau carnet d’adresses dans le passé, et il arrive enfin dans Thunderbird 102. Non seulement la conception actualisée facilite la navigation et l’interaction avec vos contacts, mais elle propose également de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à mieux comprendre qui vous communiquons avec.

Le nouveau carnet d’adresses est compatible avec les spécifications vCard, la norme de facto pour l’enregistrement des contacts. Si votre application (comme Google Contacts) ou votre appareil (iPhone, Android) peut exporter des contacts existants au format vCard, Thunderbird peut les importer. Et comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, chaque carte de contact agit comme une rampe de lancement pour la messagerie, le courrier électronique ou la création d’événements impliquant ce contact.

Nous ajoutons également plusieurs champs supplémentaires à chaque entrée de contact, et ils s’affichent de manière bien meilleure et plus claire qu’auparavant. Vos contacts bénéficient d’une sérieuse mise à jour dans Thunderbird 102 ! Il y a tellement plus à partager sur ce front, alors s’il vous plaît regardez ce blog pour une plongée approfondie autonome sur le nouveau carnet d’adresses dans un proche avenir.

La barre d’outils Espaces

L’un des thèmes sous-jacents de Thunderbird 102 est de rendre le logiciel plus facile à utiliser, avec des repères visuels plus intelligents qui peuvent améliorer votre productivité. La nouvelle barre d’outils Spaces est un moyen simple et pratique de se déplacer entre les différentes activités de l’application. Comme gérer votre courrier électronique, travailler avec des contacts via ce nouveau carnet d’adresses génial, utiliser la fonctionnalité de calendrier et de tâches, le chat et même des modules complémentaires !

Si vous souhaitez économiser de l’espace sur l’écran, la barre d’outils Spaces peut être fermée et vous pouvez à la place naviguer dans les différentes activités proposées par Thunderbird avec le nouvel onglet Spaces épinglé. (Illustré à gauche des onglets en haut). Onglet espaces épinglés reprenant les différentes activités, à gauche des onglets.

Cartes d’aperçu des liens

Vous souhaitez partager un lien avec vos amis ou vos collègues, mais le faire avec un peu plus d’élégance ? C’est exactement ce que font nos nouvelles cartes de prévisualisation des liens. Lorsque vous collez un lien dans la fenêtre de rédaction, nous vous demandons (via une info-bulle que vous pouvez désactiver) si vous souhaitez afficher un aperçu détaillé du lien. C’est un excellent moyen pour votre destinataire de voir en un coup d’œil sur quoi il clique, et un bon moyen pour vos e-mails d’être un peu plus raffinés si vous le souhaitez !

Hub de configuration de compte dans Thunderbird 102

Dans les versions précédentes, nous avons amélioré la configuration initiale du compte. Lors de la configuration d’un e-mail, la découverte automatique des calendriers et des carnets d’adresses fonctionne très bien ! Mais la gestion des comptes et la configuration de comptes supplémentaires au-delà de votre configuration initiale ont pris du retard. Nous mettons à jour cette expérience dans Thunderbird 102.

Vous voulez utiliser Thunderbird sans compte de messagerie ? Nous savons que vous existez et nous vous simplifions la tâche ! Après avoir installé le logiciel, vous serez désormais redirigé vers le hub de compte ci-dessous au lieu d’être obligé de configurer un nouveau compte de messagerie. Vous êtes libre de configurer Thunderbird dans l’ordre que vous choisissez, et uniquement les éléments que vous choisissez.

Assistant d’importation/exportation

Et c’est une transition parfaite vers le tout nouvel outil d’importation et d’exportation. Déplacer des comptes et des données vers et depuis Thunderbird devrait être un jeu d’enfant ! Jusqu’à présent, vous deviez utiliser des modules complémentaires pour cela, mais nous sommes ravis de partager qu’il s’agit désormais d’une fonctionnalité de base avec Thunderbird 102. Un assistant étape par étape fournira une expérience guidée pour importer toutes ces données qui sont important pour vous. Passer d’Outlook, SeaMonkey ou d’une autre installation Thunderbird sera plus facile que jamais.

Nous avons également pris des précautions supplémentaires pour nous assurer qu’aucune donnée n’est accidentellement dupliquée dans votre profil après une importation. À cette fin, aucune des actions que vous choisissez n’est exécutée avant la toute dernière étape du processus. Comme pour le nouveau carnet d’adresses, surveillez une plongée plus approfondie dans le nouvel outil d’importation/exportation dans un futur article de blog.

Prise en charge du chat matriciel

Nous aimons évidemment l’open source, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous avons ajouté la prise en charge du protocole de chat décentralisé et populaire Matrix dans Thunderbird 102. Ceux d’entre vous qui apprécient la version bêta savent que c’est une option depuis la version 91, mais cela va enfin être utilisable prêt à l’emploi dans cette nouvelle version. Nous allons continuellement développer des mises à jour de l’expérience Matrix, et nous apprécions vos commentaires.

Refonte de l’en-tête de message

Une autre mise à jour UX / Visual peut être vue dans la refonte de l’en-tête de message très important. La conception actualisée met mieux en évidence les informations importantes, ce qui la rend plus réactive et plus facile à naviguer.

Toutes ces améliorations sont des étapes progressives mais confiantes vers la version majeure de Thunderbird 114 « Supernova » en 2023, qui devrait fournir une refonte complètement modernisée de l’interface Thunderbird.