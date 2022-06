1Password peut désormais stocker la « connexion avec Google » et d’autres services SSO pour une authentification automatique

Dans le contexte : vous connaissez probablement les trois services d’authentification unique (SSO) les plus importants : « se connecter avec » Google, Facebook et Apple, mais il y en a d’autres. En fait, si vous souhaitez créer un compte Epic Games, vous pouvez vous inscrire en utilisant ces trois ou avec vos comptes existants pour Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Online et Steam, vous donnant sept façons d’authentifier votre compte.

Bien que les options SSO offrent la commodité de ne pas créer un autre nom d’utilisateur et mot de passe à retenir, elles présentent des inconvénients. D’une part, vous devez renoncer un peu à votre vie privée lorsque vous utilisez ces services d’authentification, mais plus tôt ce mois-ci, nous vous avons montré comment révoquer les autorisations d’accès à vos informations personnelles des trois grands. Un autre problème qu’ils posent est de se rappeler quel SSO vous avez utilisé pour chaque site Web que vous avez visité. La connexion avec Google peut être particulièrement délicate car ceux qui ont plusieurs comptes Google peuvent avoir oublié celui qu’ils ont utilisé pour s’inscrire.

Heureusement, les développeurs de 1Password ont annoncé une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs dans ces situations. Le gestionnaire 1Password a toujours été fiable pour stocker et récupérer tous vos mots de passe et vous connecter automatiquement. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs enregistrements SSO et 1Password les traitera comme des mots de passe normaux. Une fois enregistré, 1Password utilisera ces SSO pour connecter automatiquement les utilisateurs. Non seulement il se souvient du service SSO que vous avez utilisé pour n’importe quel site Web, mais il trie également lequel des multiples comptes Google vous avez pu utiliser lors de l’inscription. La fonctionnalité est actuellement en version bêta, mais elle est ouverte à tous.

Récemment, il y a eu une grande poussée pour créer une expérience Internet « sans mot de passe ». Apple a déjà une fonctionnalité Passkey à venir dans iOS 16 et macOS Ventura qui utilise le « protocole d’identité rapide en ligne (FIDO) développé en coopération avec l’Alliance FIDO. Google et Facebook ont ​​également rejoint l’Alliance et ont promis de commencer à mettre en œuvre des clés de passe plus tard cette année Cette nouvelle méthode d’authentification devrait faire de la connexion à n’importe quel compte une expérience transparente.

Bien que 1Password ne prenne pas encore en charge les clés de passe, il a récemment rejoint l’Alliance FIDO et prévoit de mettre en œuvre une méthode de « connexion universelle » à l’avenir. Comme les services SSO, tous les sites Web ne prennent pas encore en charge les clés de sécurité. Il faudra donc peut-être un certain temps avant que 1Password ne publie sa solution. En attendant, les utilisateurs existants peuvent désormais moins se soucier de la méthode d’authentification qu’ils utilisent pour un site Web donné.

Malheureusement, 1Password n’est plus gratuit. Il est passé à un modèle d’abonnement il y a quelque temps. Les comptes personnels coûtent 3 $ par mois et les abonnements familiaux coûtent 5 $. Les nouveaux utilisateurs pourraient être rebutés par cela car de nombreuses autres options gratuites sont disponibles. Cependant, tous les abonnements 1Password sont accompagnés d’un essai gratuit de 14 jours, y compris les plans Team et Business.