LG reconsidère une usine de batteries de 1,3 milliard de dollars en Arizona à la lumière de "conditions économiques sans précédent"

En bref : LG Energy Solution (LGES), le deuxième plus grand fabricant de batteries de voitures électriques au monde et un important fournisseur de Tesla, revoit ses plans de construction d’une usine de 1,3 milliard de dollars à Queen Creek, en Arizona, alors que l’inflation américaine continue de monter en flèche, ce qui entraîne dans ce qu’il appelle « des conditions économiques sans précédent ».

LGES prévoit de construire une usine en Arizona d’une capacité de 11 GWh/an pour fournir des batteries de type cylindre pour les véhicules électriques et les outils électriques. Plus tôt cette année, la société a annoncé que la construction de l’installation devait commencer au deuxième trimestre, avec une production de masse prévue pour le second semestre 2024.

Mais l’usine peut ne pas aller de l’avant. LGES a déclaré qu’il examinait actuellement diverses options d’investissement à la lumière des « conditions économiques et des circonstances d’investissement sans précédent aux États-Unis ». Un porte-parole de LGES a précisé à Reuters que la société réévaluerait son investissement dans l’usine de l’Arizona.

L’augmentation des coûts de construction, l’affaiblissement de la demande de batteries, la hausse de l’inflation et le ralentissement économique sont tous des facteurs d’hésitation de LGES. Il faudra au moins un à deux mois à l’entreprise pour décider d’abandonner ou non son projet d’usine en Arizona. Cependant, il construit toujours trois usines avec General Motors dans l’Ohio, le Tennessee et le Michigan et a l’intention d’agrandir son usine existante dans le Michigan.

L’économie chancelante et les craintes d’une récession ont un impact sur plusieurs entreprises technologiques. Tesla a licencié un pourcentage de ses effectifs, ce qui a conduit à un procès affirmant qu’il avait violé les lois fédérales. Le patron du PDG Elon Musk a également exigé que le personnel retourne au bureau pendant au moins 40 heures par semaine. Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas assez de places de stationnement ou de bureaux dans les bureaux de Tesla pour les accueillir.