Le commissaire de la FCC appelle Google et Apple à bannir TikTok de leurs app stores

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Brendan Carr, commissaire de la Federal Communications Commission, a appelé Apple et Google à supprimer TikTok de leurs magasins d’applications respectifs à la suite de nouveaux rapports indiquant que les données des utilisateurs sont consultées par les employés chinois de sa société mère ByteDance.

« TikTok n’est pas juste une autre application vidéo. C’est un vêtement de mouton. Il récolte des pans de données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin », a tweeté Carr.

Le TikTok déjà populaire a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs pendant la pandémie et compte désormais plus d’un milliard de MAU (utilisateurs actifs mensuels). Ceci malgré les préoccupations de longue date en matière de confidentialité et de sécurité nationale concernant l’accès par ByteDance, basé en Chine, à des informations sensibles sur ceux qui utilisent la plate-forme vidéo abrégée.

Les nouveaux rapports mentionnés par Carr proviennent de BuzzFeed News. La publication écrit que les fuites audio de plus de 80 réunions internes ByteDance ont confirmé que les ingénieurs avaient accédé à plusieurs reprises à des données non publiques sur les utilisateurs américains de TikTok entre septembre 2021 et janvier 2022. Le rapport a été publié quelques heures après que TikTok a déclaré avoir migré 100% des utilisateurs américains. trafic vers une nouvelle infrastructure Oracle Cloud.

C’est le vêtement du mouton. Il récolte des pans de données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin. j’ai appelé @Apple & @Google pour supprimer TikTok de leurs magasins d’applications pour son modèle de pratiques de données clandestines. pic.twitter.com/Le01fBpNjn – Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) 28 juin 2022

Carr a inclus dans son tweet une copie de la lettre qu’il a envoyée au patron d’Apple, Tim Cook, et au PDG de Google, Sundar Pichai, demandant que TikTok soit retiré des magasins d’applications respectifs des entreprises. Il déclare que l’application « présente un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa collecte de données intensive combinée à l’accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles ».

« TikTok n’est pas ce qu’il semble être à la surface », a écrit Carr. « Ce n’est pas seulement une application pour partager des vidéos ou des mèmes amusants. C’est le vêtement du mouton. À la base, TikTok fonctionne comme un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles. »

L’administration Trump a mené une bataille de longue date avec TikTok, y compris une menace d’interdire l’application si un acheteur américain ne l’achetait pas. Microsoft et Oracle semblaient intéressés, mais aucune des deux sociétés n’a bougé. La date limite d’achat a finalement été dépassée sans que le gouvernement n’applique une interdiction.

Crédit d’en-tête : drserg