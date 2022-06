Au Optronics Prévoit Un écran Esports 540hz

Peut-il être fait? Le fabricant de panneaux AU Optronics a récemment dévoilé un moniteur de jeu esports 500Hz en coopération avec Asus et Nvidia. Au cas où cela ne suffirait pas pour certains joueurs, les rapports indiquent qu’AUO pousse ce taux de rafraîchissement encore plus haut. Cependant, certains se demandent si les cartes graphiques grand public actuelles peuvent atteindre ces fréquences d’images.

Selon un rapport de TFT Central, une feuille de route interne d’AU Optronics met en évidence quelques prochains panneaux de moniteur haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Avec l’un d’eux, la société tente d’atteindre 540 Hz mais n’est pas encore sûre de pouvoir y arriver.

Le panneau marqué M241HTN01.0 peut être le même alimentant l’écran ROG Swift 500Hz qui a été dévoilé par Asus, Nvidia et AUO en mai lors de Computex. Comme le Swift, ce panneau est destiné à alimenter un écran 24″ 1080p. AUO fixe sa latence à « inférieure à 3 millisecondes G2G » et « 2 ms marche/arrêt ».

TFT calcule qu’il devra passer sous 1,85 ms pour atteindre 540 Hz. Les spécifications du panneau incluent également le HDR, qui n’est pas mentionné dans l’annonce de Swift (bien qu’il puisse s’agir d’un « faux » HDR).

Même dans les titres d’esports optimisés pour des fréquences d’images élevées, 540 FPS est un défi de taille, bien que des fonctionnalités telles que le DLSS de Nvidia puissent le mettre à la portée des cartes graphiques phares. Les tests de Nvidia montrent que Rainbow Six Siege peut atteindre 281 ips à 4K avec le mode Performance DLSS (résolution interne 1080p). Un poste Reddit a un RTX 3080 en mode de qualité DLSS 1440p (également en interne 1080p) gérant une moyenne de 372fps et un maximum de 428.

AUO prévoit de commencer à produire le nouveau panneau au premier trimestre 2023, date à laquelle les cartes graphiques Nvidia RTX 4000 et AMD RX 7000 devraient être là. Peut-être que l’un d’eux peut atteindre 500 FPS ou plus. La puissance du processeur devient également un facteur clé pour fournir des performances à des résolutions aussi basses et des fréquences d’images aussi élevées.

Les autres panneaux provenant d’AUO présentent des taux de rafraîchissement plus atteignables mais toujours élevés à des résolutions plus élevées. La feuille de route mentionne plusieurs écrans 4K et ultra larges avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, un panneau 8K 60 Hz et un écran 1440p 360 Hz. La société a également présenté des moniteurs 480 Hz plus tôt cette année.