Arm dévoile un GPU mobile avec ray tracing matériel

Quelque chose à espérer : l’un des piliers de la dernière feuille de route d’Arm est un trio de nouveaux processeurs graphiques mobiles offrant une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations des performances. Parmi eux se trouve le ray tracing, une fonctionnalité jusqu’à présent uniquement disponible dans les consoles de jeux et les GPU d’ordinateurs les plus récents.

Arm a annoncé cette semaine un nouveau GPU mobile phare dans le cadre d’une feuille de route des processeurs et GPU à venir. Appelé Immortalis et doté d’au moins 10 cœurs, il apportera le ray tracing matériel et un nouveau moteur d’exécution aux téléphones Android haut de gamme. Il comportera également un ombrage à taux variable (VRS) pour économiser les performances et la durée de vie de la batterie.

Le ray tracing nécessite une puissance importante qui l’a initialement tenu hors de l’espace mobile, mais le matériel mobile semble augmenter pour relever ce défi. Le Mali-G710 de l’année dernière prend déjà en charge le traçage de rayons logiciel, mais son successeur passe au traçage de rayons matériel similaire à celui des cartes graphiques RTX de Nvidia, des séries Radeon RX 6000 d’AMD, de la PlayStation 5 et des consoles Xbox Series.

Arm n’est pas la seule entreprise à introduire le ray tracing mobile. Imagination Technologies a dévoilé l’IMG-CXT en novembre dernier. Arm n’a pas encore décrit en détail les spécifications d’Immortalis, mais l’IMG-CXT est censé atteindre environ un quart de la puissance de traçage de rayons du RTX 2060. La première puce Immortalis, la G715, devrait être lancée début 2023.

La feuille de route d’Arm comprend également deux nouvelles entrées premium du Mali. Bien qu’ils manquent de ray tracing, ils prennent toujours en charge VRS et le nouveau moteur d’exécution. Le modèle haut de gamme, Mali-G715, sera livré avec 7 à 9 cœurs, tandis que Mali-G615 atteindra 6 cœurs. Le moteur d’exécution amélioré et d’autres fonctionnalités devraient rendre tous les nouveaux GPU d’Arm plus puissants et efficaces. Arm organisera un webinaire pour offrir un regard plus approfondi le 24 août prochain.