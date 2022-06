MNT Research dévoile un mini-ordinateur portable Pocket Reform alimenté par bras

Vue d’ensemble : MNT présente le Pocket Reform comme un mini-ordinateur portable compact mais complet, capable de gérer une variété de tâches, notamment prendre des notes, écrire et répondre à des e-mails, regarder des vidéos, jouer à des jeux légers et écouter de la musique. Ce sont toutes des tâches qu’un smartphone peut également accomplir, mais beaucoup conviendraient probablement qu’elles sont plus faciles et plus pratiques sur un ordinateur portable.

MNT Research a annoncé un nouveau produit qui reprend les meilleurs éléments de son ordinateur portable Reform et les intègre dans un boîtier plus petit, plus léger et plus abordable.

Le mini-ordinateur portable Pocket Reform est plus ou moins un retour à l’époque des netbooks. Il dispose d’un écran Full HD de 7 pouces (1 920 x 1 080 pixels, 310 PPI) piloté par un processeur modulaire et un système de mémoire qui peuvent être échangés pour répondre au mieux à vos besoins. La configuration standard contient un NXP i.MX 8M Plus composé de quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,8 GHz, votre choix de 4 Go de 8 Go de mémoire DDR4, un GPU Vivante GC7000UL et une unité de traitement neuronal.

Le clavier ortholinéaire à 60 touches utilise des commutateurs mécaniques (Kailh Choc White) avec un roulement à touches N et un rétroéclairage RVB. Il y a aussi un trackball optique de 10 mm avec quatre boutons, un DAC intégré avec haut-parleur mono, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 et jusqu’à 128 Go de mémoire flash eMMC extensible via un emplacement pour carte microSD ou avec un SSD NVMe. Deux cellules Li-ion fournissent 8000 mAh de capacité totale de batterie.

Le système est un peu gros à 7,9 « x 4,5 » x 1,8 « . Aucun mot pour le moment sur son poids.

Le mini-ordinateur portable Pocket Reform devrait bientôt entrer en version bêta. Les personnes intéressées à se tenir au courant des dernières nouvelles de MNT Research sont encouragées à s’abonner à la newsletter de l’entreprise, à rejoindre leur forum ou à contacter directement leur PDG sur Twitter.