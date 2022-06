Au revoir Flipgrid et bonjour Microsoft Flip

Beaucoup d’entre vous ne se souviendront pas de l’acquisition de Flipgrid, ce n’est pas en vain que cela s’est produit en 2018 et depuis longtemps. Le géant de Redmond était resté sans toucher au service et avait simplement eu des intégrations avec ses différentes applications. Aujourd’hui, nous disons au revoir à Flipgrid et bonjour à Microsoft Flip.

Microsoft Flip, une plateforme vidéo éducative

Chez Redmond, ils sont conscients que la vidéo est une plateforme de plus en plus importante et c’est pourquoi ils ont acquis Flipgrid à peine 4 ans après sa création. Cette plate-forme utilise des vidéos pour enseigner aux étudiants et, comment pourrait-il en être autrement, la première étape qu’ils ont franchie chez Microsoft a été son intégration à la plate-forme Office 365.

Depuis lors, nous n’avions pas vu d’autres changements et les améliorations se comptaient sur les doigts d’une main dans Flipgrid. Maintenant, un nouveau nom est sorti, Microsoft Flip, un nouveau logo et un nouveau design. Nous verrons si ce changement convient aux partisans inconditionnels de la plateforme ou s’ils considèrent qu’il s’agit d’un changement radical.

« Le même produit que vous connaissez et aimez a un nouveau look et des fonctionnalités améliorées, tous inspirés par notre communauté. Flip est pour la salle de classe, pour la maison et partout où vous voulez l’emmener.

Comme nous pouvons le voir, Microsoft ne veut pas créer de confusion et rappelez-vous qu’il s’agit du même produit mais avec des améliorations visuelles et des améliorations de fonctions. Avec Flip, le nom est renouvelé et s’adapte au design d’Office 365. De plus, nous aurons enfin Flip en Français. Nous verrons si les utilisateurs continuent à partager avec la même fréquence qu’avant.

Il convient de noter que contrairement à d’autres produits, avec Flipgrid, Microsoft a pris son temps pour faire le saut vers un nouveau service. Il est intéressant de voir le soin apporté à ne pas déranger les communautés qui ont rendu ces services pertinents.