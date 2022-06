Selon les rumeurs, les plans d’Apple indiquent plusieurs modèles d’iPhone 14, Apple Watch et M2 Mac pour 2022 et 2023

Moulin à rumeurs : Suite à la plus récente WWDC d’Apple, des sources de Bloomberg suggèrent que la société envisage de lancer plusieurs nouveaux produits cette année et l’année prochaine. Les rapports incluent des informations sur plusieurs modèles d’iPhone 14, d’Apple Watch et de Mac ainsi que sur d’autres appareils.

Des sources ont dit à Mark Gurman de Bloomberg de s’attendre à ce qu’Apple lance l’une de ses gammes les plus ambitieuses d’ici la première moitié de 2023. Dans cette liste, des mois de rumeurs et de spéculations nous en disent déjà beaucoup sur le prochain iPhone 14, mais Gurman a quelques nouveaux détails.

Comme les iPhone 13 et 12, l’iPhone 14 sera disponible en quatre modèles – deux variantes pro (nom de code D73 et D74) et deux variantes non pro (D27 et D28). Au lieu de sortir un iPhone 14 mini de 5,4 pouces comme dans les générations précédentes, Apple produira un modèle non Pro avec un écran de 6,7 pouces – de la même taille que les téléphones Pro Max précédents mais probablement sans autres fonctionnalités Pro. Les nouveaux téléphones non Pro conserveront la puce A15 de l’iPhone 13 au lieu de passer à l’A16 des modèles Pro.

Toutes les variantes conserveront le câble Lightning, bien que les rumeurs précédentes suggèrent qu’un iPhone USB-C émergera l’année prochaine. D’autres rumeurs disent que l’iPhone 14 comportera un appareil photo de 48 mégapixels considérablement amélioré et éventuellement un écran de verrouillage toujours activé.

En plus des nouveaux MacBook Pro M2 annoncés par Apple ce mois-ci, sept autres pourraient être en préparation.

Le M2 pourrait également alimenter le prochain casque de réalité mixte d’Apple, que d’autres rapports qualifient de « changeur de jeu » lorsqu’il arrivera l’année prochaine.

Apple pourrait lancer le M3 dès l’année prochaine dans un MacBook Air.

Selon les rumeurs, une autre nouvelle puce qu’Apple est en train de développer est la S8 pour les prochains modèles d’Apple Watch. Il aura les mêmes spécifications que les précédents S7 et S6, mais les montres Apple de l’année prochaine auront un nouveau processeur (soi-disant le S9). Cependant, le S8 alimenterait un nouveau HomePod à venir l’année prochaine. Surnommé B620, sa taille et sa qualité audio seront comme le HomePod d’origine, mais il comprendra un nouvel écran et éventuellement des fonctionnalités multi-touch.

De plus, Apple prévoit une nouvelle Apple TV. Nom de code J255, il aura une puce A14 par rapport à l’A12 du modèle 2021, ainsi qu’un gigaoctet de RAM supplémentaire.