Découvrez ce fan remake de The Simpsons: Hit & Run réalisé avec Unreal Engine 5

Récapitulatif : Les jeux basés sur des franchises de divertissement populaires (et vice versa) sont généralement une recette pour un désastre, mais The Simpsons : Hit & Run était une rare exception. Ce titre d’action-aventure de 2003 de Radical Entertainment pour PlayStation 2, GameCube et Xbox (et plus tard, le PC) s’est avéré populaire auprès des joueurs et des critiques, et est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux liés aux Simpsons jamais créés. Il semble également être un candidat idéal pour un remake fait par des fans.

YouTuber reubs a récemment partagé les progrès d’un projet visant à refaire Hit & Run en tant que jeu en monde ouvert utilisant Unreal Engine 5. Avant de vous exciter trop, notez que c’est uniquement à des fins de divertissement et que reubs n’a pas l’intention de le rendre disponible au téléchargement. .

Cela dit, le projet est bien lancé. Plutôt que de partir de zéro, les reubs ont importé un mod précédent de la carte du jeu dans Unreal Engine. Certains ajustements de post-traitement ont aidé à faire ressortir les couleurs, et l’IA a été utilisée pour mettre à l’échelle les textures. Un peu de massage manuel était nécessaire ici et là, mais vraiment, le moteur faisait la plupart du travail lourd.

La vidéo compte déjà plus de 850 000 vues au moment de la rédaction, ce qui suggère que l’intérêt pour l’effort est élevé même à ce stade précoce. Nous garderons un œil sur le remake non officiel pour voir comment il progresse dans un proche avenir. Qui sait, cela pourrait peut-être inspirer les pouvoirs en place pour créer un remake sous licence auquel nous pourrons tous jouer un jour.

