Riot Games commencera à enregistrer les chats vocaux de Valorant à partir du 13 juillet

Une patate chaude: la politique annoncée précédemment par Riot Games d’enregistrer les conversations vocales des joueurs dans le jeu de Valorant comme moyen de lutter contre la toxicité commencera le 13 juillet aux États-Unis. Cette phase initiale ne verra pas les enregistrements utilisés comme preuve lorsque le comportement d’un joueur est signalé, mais pour former les modèles linguistiques de Riot.

Cela fait un peu plus d’un an que Riot Games a révélé son intention d’enregistrer et de stocker temporairement le chat vocal dans Valorant (télécharger ici). L’entreprise prévoit d’utiliser les enregistrements chaque fois que le comportement perturbateur/toxique de quelqu’un est signalé pour vérifier si des règles ont été enfreintes. Une fois que les journaux ont été examinés pour les violations, les enregistrements sont supprimés. Riot a déclaré qu’il ne surveillerait pas activement le chat en direct; il ne vérifiera les journaux vocaux qu’après la soumission d’un rapport.

Riot souligne dans son message d’annonce que ces enregistrements initiaux de joueurs américains anglophones ne seront pas utilisés pour évaluer le comportement mais pour aider à former ses modèles linguistiques, aidant ainsi « à placer la technologie dans un endroit suffisamment bon pour un lancement bêta plus tard cette année . »

Nous nous engageons à améliorer nos jeux pour tous ceux qui y jouent. C’est une autre étape vers la lutte contre les comportements perturbateurs à tous les niveaux, en commençant par @PlayVALORANT. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur notre équipe Central Player Dynamics ! https://t.co/wD6vErtlzo – Jeux anti-émeute (@riotgames) 30 avril 2021

« Nous savons qu’avant même de penser à étendre cet outil, nous devrons être sûrs qu’il est efficace, et si des erreurs se produisent, nous avons des systèmes en place pour nous assurer que nous pouvons corriger tout faux positif (ou négatif d’ailleurs) « , a ajouté Riot.

Faire enregistrer vos communications vocales, même dans le but d’identifier et d’interdire les joueurs qui peuvent rendre l’expérience misérable pour les autres, sera toujours controversé. Riot dit que ceux qui ne veulent pas faire partie des enregistrements devront s’assurer que le chat vocal est désactivé.

Plus tôt cette année, Valorant a donné aux joueurs la possibilité de censurer sélectivement des mots spécifiques dans les paramètres de chat.