Cette illusion d’optique continue de bouger, mais il existe une astuce pour l’arrêter

En surfant sur le net, nous tombons sur des illusions d’optique qui testent notre cerveau. Parmi les plus récentes figure cette image qui représente des vagues dans des losanges. Les différents contrastes de formes, de couleurs et d’ombres créent, à nos yeux, une illusion de mouvement tridimensionnel, avec un résultat final vraiment chaotique pour les yeux. Et cela se produit malgré le fait que l’image est en réalité statique et bidimensionnelle. Cet effet est dû au cerveau, qui interprète un changement de lumière comme un mouvement. Cependant, il existe une astuce pour remettre l’image violette et jaune dans son état d’origine. En fait, il suffit de regarder le centre pour ralentir le mouvement illusoire, voire l’arrêter.

De telles illusions, en plus d’être de curieux passe-temps du net, sont un excellent outil pour les scientifiques qui étudient le fonctionnement du cerveau. Le Dr Gustav Kuhn, psychologue et expert en perception humaine à la Goldsmiths University de Londres, a déclaré au Sun plus tôt ce mois-ci que les illusions sont importantes pour comprendre l’esprit. « Nous tenons généralement la perception pour acquise et pensons rarement au travail acharné qui sous-tend les activités quotidiennes, comme voir une tasse de café devant vous », a déclaré Kuhn. « Les illusions visuelles mettent en évidence les erreurs de perception et fournissent des informations importantes sur les processus neuronaux cachés qui nous permettent de voir le monde qui nous entoure. »

Les deux illusions d’optique créées par Akiyoshi Kitaoka, professeur de psychologie expérimentale à l’Université Ritsumeikan de Kyoto, spécialisé dans la perception visuelle, sont dans la même veine. Ici aussi, les contrastes de formes, de couleurs et d’ombres créent des effets d’illusion vraiment époustouflants. L’astuce consistant à regarder au centre pour ralentir le mouvement fonctionne également dans le cas de l’image représentant une sphère et des carrés de différentes nuances de rouge. Le but de ces expériences fascinantes, qui ont fait la renommée du professeur japonais parmi les universitaires mais aussi en ligne, est de comprendre le cerveau, un organe aussi évolué que mystérieux.