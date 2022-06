Rappel émis pour les parasols de patio à énergie solaire de Costco à la suite de plusieurs incendies

Si vous avez acheté un parasol de terrasse à énergie solaire chez Costco entre décembre 2020 et mai 2022, vous devriez probablement arrêter de l’utiliser maintenant. Une alerte de rappel a été émise pour plus de 400 000 appareils SunVilla aux États-Unis et au Canada à la suite de rapports faisant état de surchauffe et de prise de feu.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis a émis le rappel du parasol de marché solaire à DEL SunVilla de 10 pieds vendu exclusivement dans l’entrepôt Costco et sur le site Web du détaillant entre 130 $ et 160 $. Les parapluies comportent une série de LED le long des bras et une rondelle de batterie de panneau solaire noire contenant une batterie lithium-ion sur le dessus.

L’avis de rappel conseille aux propriétaires de cesser d’utiliser les parapluies et de ranger la rondelle, qui est livrée avec une housse noire marquée « YEEZE » ou « YEEZE 1 », à l’abri du soleil et à l’écart des matériaux combustibles. Il met également en garde contre le chargement de la rondelle avec l’adaptateur secteur.

Le CSPC écrit que les batteries lithium-ion des panneaux solaires peuvent surchauffer, ce qui présente des risques d’incendie et de brûlure. Aux États-Unis, il y a déjà eu trois rapports de panneaux solaires prenant feu lors de la charge via l’adaptateur secteur à l’intérieur, deux rapports de parapluies prenant feu lorsque la rondelle du panneau solaire a surchauffé et pris feu alors qu’elle était attachée au parapluie, et une blessure par inhalation de fumée . SunVilla a reçu un rapport de surchauffe de la batterie, provoquant l’incendie d’un parapluie, au Canada, bien qu’aucun cas de blessure n’ait été signalé dans le pays.

Si vous faites partie des 400 000 personnes qui ont acheté l’un de ces parapluies aux États-Unis (ou les ~33 000 au Canada), vous pouvez le retourner dans n’importe quel entrepôt Costco pour un remboursement complet.