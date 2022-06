Nouveau sur PC Game Pass ? 10 conseils de pro pour démarrer

Lorsque Microsoft a changé le nom de « Xbox Game Pass pour PC » en PC Game Pass, beaucoup plus simple, il s’agissait d’une simple étape pour reconnaître à quel point la plate-forme PC est devenue importante pour le service et à quel point son adoption était en train de devenir.

Le Game Pass de Microsoft propose des centaines d’excellents titres et de nombreuses sorties dès le premier jour, y compris les prochains Starfield et Forza Motorsport, mais il y a quelques conseils que les nouveaux et futurs abonnés devraient connaître…

1. Pour les joueurs PC + Xbox, choisissez le niveau Ultimate

Le PC Game Pass standard propose tous les jeux du service, les versions du premier jour de Xbox Studios, des réductions sur les extensions et les DLC, et plus encore. Vous avez également accès à des jeux sur EA Play, tels que les séries Dragon Age et Battlefield, et à des essais de jeu de 10 heures pour les titres EA avant leur lancement. Si vous êtes un type de joueur uniquement sur PC qui ne se soucie pas beaucoup des services de streaming, c’est probablement la meilleure option à choisir. De plus, c’est seulement 1 $ par mois pour les trois premiers mois.

Alternativement, il y a le niveau Ultimate. Au prix de 15 $ par mois (également 1 $ / mois pour les trois premiers mois), les abonnés ont accès à tous les jeux sur PC et Xbox, y compris EA Play, donc c’est génial pour tous ceux qui possèdent et utilisent régulièrement les deux plates-formes.

Un autre bonus pour les propriétaires de consoles est qu’ils obtiennent Xbox Live Gold, leur donnant accès aux options multijoueurs de la console et à quatre jeux supplémentaires par mois via le programme Games with Gold. Si vous possédez et utilisez régulièrement les deux machines, celle-ci est une évidence.

Les offres Game Pass Ultimate donnent également accès à la version bêta de Xbox Cloud Gaming, qui vous permet de jouer à des jeux à distance sur des téléphones, tablettes, ordinateurs portables et les téléviseurs Samsung les plus récents.

2. Économisez de l’argent en utilisant Xbox Live Gold prépayé

Contrairement à d’autres services d’abonnement, Microsoft n’offre pas de tarif réduit pour payer un an à l’avance, mais il existe une astuce pour les nouveaux abonnés. La société convertira tous les mois prépayés restants sur ses autres services en le même nombre de mois sur le niveau Game Pass Ultimate – jusqu’à 36 mois.

Cela indique que vous pouvez acheter jusqu’à trois 12 mois de codes Xbox Live Gold pour 55 $ chacun, les activer, rejoindre Game Pass Ultimate et payer 1 $ pour les 3 premiers mois, puis convertir les mois Live Gold en mois Game Pass, vous faisant économiser beaucoup d’argent (55 $ contre 192 $ par an).

Même le site Web « Tirer le meilleur parti » de Microsoft encourage à utiliser cette astuce. Notez que cela ne fonctionnera pas si vous êtes déjà abonné à Ultimate ; cela convertirait les 12 mois de Gold en seulement quatre mois de niveau Ultimate.

3. Téléchargez l’application mobile

L’application Xbox Game Pass pour appareils mobiles propose des fonctionnalités utiles à ne pas manquer. Vous pouvez le récupérer sur Google Play ou sur l’App Store. L’application permet le cloud gaming, bien sûr, mais en général, c’est une application compagnon solide qui vous permet de parcourir le catalogue de jeux, d’accéder et d’installer des jeux sur vos appareils à distance ; il vous permettra également de savoir combien d’espace de stockage vous avez disponible et même de supprimer les jeux dont vous ne voulez plus pour faire de la place pour de nouveaux. Le tout depuis votre mobile.

4. Utilisez la fonction d’installation à distance

Comme mentionné ci-dessus, l’une des principales fonctionnalités offertes par l’application mobile est l’outil d’installation à distance. Recherchez le jeu que vous voulez et choisissez où vous voulez l’installer, puis cliquez sur installer sur ce PC (cela fonctionne à la fois sur PC et sur Xbox). En supposant que l’appareil cible est allumé et que vous êtes connecté, le jeu complet sera téléchargé et prêt à être utilisé lorsque vous rentrerez chez vous.

5. Utilisez « Jouer plus tard »

Il existe des centaines de jeux sur Game Pass pour PC. Choisir tous ceux que vous voulez essayer et les télécharger un par un n’est tout simplement pas pratique, c’est ce qui rend la fonction « Jouer plus tard » si utile.

Quiconque a utilisé le même outil sur YouTube connaîtra le fonctionnement de « Jouer plus tard ». Cliquez simplement sur un jeu à l’aide de l’application de bureau, puis cliquez sur la deuxième icône circulaire à partir de la gauche. Sur mobile, appuyez sur les trois points à côté de Installer et appuyez sur Ajouter pour jouer plus tard. Vous pouvez voir votre liste Jouer plus tard en accédant à la section Ma bibliothèque.

6. Profitez des récompenses

Gagner des trucs en jouant à des jeux PC ? C’est possible avec Game Pass, grâce à son intégration avec le programme Microsoft Rewards. En supposant que vous vous êtes inscrit à Rewards, qui est gratuit avec votre compte Microsoft, cliquez simplement sur le nom de votre profil dans le coin supérieur gauche de l’application de bureau Xbox, puis Voir le profil pour voir les points que vous avez accumulés, combien peuvent être échangés et les façons d’en gagner plus.

Vous pouvez également faire défiler vers le bas les récompenses que vous pouvez échanger et à quel point vous êtes sur le point de les atteindre. Ceux-ci incluent un mois gratuit de PC Game Pass / Ultimate, des codes de jeu et des tirages au sort pour gagner de gros prix comme des ordinateurs portables de jeu Alienware.

Il est possible de gagner beaucoup de points chaque mois simplement en utilisant Game Pass, mais n’oubliez pas que vous pouvez également les gagner via le portail Rewards en faisant des activités comme des quiz et des sondages.

7. Gardez un œil sur la section « partir bientôt », mais rappelez-vous que les jeux Microsoft Studio sont des éléments permanents

Bien qu’il y ait suffisamment de titres sur PC Game Pass pour vous occuper pendant longtemps, c’est une bonne idée de jeter un coup d’œil rapide à la section « Leaving Soon » qui montre ce qui est sur le point de supprimer définitivement le service.

Une fois qu’un jeu quitte, il ne peut plus être joué même si vous l’avez téléchargé précédemment, ce qui peut être pénible si vous êtes à mi-chemin de quelque chose comme Greedfall ou Darkest Dungeon, qui ont tous deux été supprimés de PC Game Pass ce mois-ci. Cependant, Microsoft vous donne la possibilité d’acheter ces titres à un prix réduit (jusqu’à 20 %) avant leur disparition, ce qui leur permet d’être conservés en permanence.

La bonne nouvelle est que les jeux de la plus grande écurie de studios de Microsoft, y compris le prochain Starfield, arriveront sur Game Pass le jour du lancement et resteront également sur le service aussi longtemps qu’il fonctionnera.

8. Vérifiez si votre PC est à la hauteur de la tâche

Une fonctionnalité nouvellement introduite sur l’application Xbox Desktop après des mois de test, cela sera particulièrement utile pour ceux qui ont des PC moins puissants. À l’avenir, vous verrez une note sous le bouton d’installation sur les jeux qui vous indiquera s’il est susceptible de bien fonctionner sur votre PC.

Le petit message affiche le type de performances à attendre, de sorte que vous pouvez voir si cela vaut la peine d’être installé sans avoir à parcourir d’abord la configuration système minimale/recommandée. Tous les jeux ne disposent pas de cette fonctionnalité, mais d’autres la reçoivent tout le temps.

9. Essayez le streaming cloud (Ultimate uniquement)

Après des années d’essais, le streaming de jeux devient enfin une option plus populaire grâce à des services comme GeForce Now de Nvidia. Un abonnement à Game Pass Ultimate inclut l’accès au service Xbox Cloud Gaming. Les jeux en nuage sont pris en charge sur une multitude d’appareils, des téléphones Android et Apple aux iPads et même aux téléviseurs intelligents 2022 de Samsung. Voici la liste complète.

J’ai associé une manette sans fil Xbox Series X à mon Galaxy Note 10 Plus pour essayer Chorus et j’ai été étonné par la fluidité et la réactivité. Halo Infinite sur un iPad Pro était également une distraction amusante loin du PC.

Les performances varient considérablement en fonction de votre connexion Internet et de votre jeu, mais elles restent impressionnantes à voir et constituent un excellent avantage pour ceux qui aiment jouer en déplacement. De plus, toutes vos données se synchronisent sur tous les appareils, vous pouvez donc commencer une partie dans le train là où vous l’avez laissée à la maison.

10. Et enfin… assurez-vous de découvrir ces jeux sur Xbox Game Pass

Juste pour réitérer, il y a un parcelle de jeux sur le service PC Game Pass, et savoir par où commencer peut être écrasant. Pour vous donner un coup de main, voici quelques-uns de nos favoris à essayer en premier…

Forza Horizon 5 : Le meilleur jeu de course d’arcade ne cesse de s’améliorer.

Halo Infinite: Master Chief revient dans ce monde principalement ouvert avec une campagne multijoueur massive. L’un de nos meilleurs jeux PC (vous devriez jouer).

Assassin’s Creed Origins : Le jeu AC qui a propulsé la série sur le territoire des RPG. Toujours aussi bon trois ans après sa sortie.

Hadès : Vous n’avez jamais été fan des roguelites ? La dépendance de type crack d’Hadès pourrait changer votre point de vue. Il est également idéal pour le streaming.

Mass Effect Legendary Edition : L’une des meilleures trilogies jamais créées pour les jeux vidéo, désormais disponible avec des graphismes mis à jour et tous les DLC.

Gears Tactics : Prendre l’univers de Gears of War et le mettre dans un jeu de tactique au tour par tour de style X-COM ? Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche, et très bien.

Vampire Survivors : Ne vous laissez pas rebuter par les graphismes rétro. Tout ce que vous avez à faire est de vous déplacer et de survivre pendant 30 minutes pendant que votre personnage attaque automatiquement, mais vous aurez du mal à arrêter de jouer.

Citizen Sleeper : Ce RPG cérébral et captivant inspiré de la table est l’un des jeux les mieux notés cette année, alors assurez-vous de découvrir pourquoi.

Among Us : parmi nous, le culte est devenu une icône culturelle au plus fort de la pandémie. Découvrez de quoi il s’agit sur Game Pass.

Microsoft Flight Simulator : il faut un PC costaud pour en tirer le meilleur parti, mais Flight Simulator est une merveille technique qui devrait nécessiter une licence de pilote.