Le processeur Ryzen 7 5800X3D obtient un delid pour des températures améliorées

Ces dernières années, le déboîtage est progressivement devenu un art perdu en raison des améliorations apportées à la conception moderne de l’IHS, à l’utilisation de meilleurs matériaux d’interface thermique et à des outils à l’épreuve des idiots pour le processus de déboîtage. Cependant, c’est toujours une agréable surprise lorsqu’un processeur comme le Ryzen 7 5800X3D qui marque la fin d’une époque se fait décrocher par un passionné qui pense que la récompense vaut bien les risques.

Plus tôt ce mois-ci, un overclockeur anonyme a supprimé un échantillon technique de la prochaine gamme de processeurs Ryzen 7000 et a révélé les matrices nues dans toute leur splendeur ainsi que le premier nouveau changement de conception du dissipateur de chaleur intégré (IHS) depuis des années.

Normalement, cette procédure n’est effectuée que par des passionnés qui cherchent à réduire les températures de fonctionnement sans utiliser de matériel de refroidissement exotique. Pour des raisons évidentes, le processeur de la série Ryzen 7000 n’était qu’une allumette destinée à montrer comment AMD travaille sur certains des problèmes liés au passage à un socket LGA pour les nouveaux processeurs. Dans le même temps, il semble que ce sera une tâche plus ardue que sur n’importe quel processeur précédent en raison de la façon dont les condensateurs sont disposés sur l’interposeur.

Cette semaine, un autre overclockeur passe @ Folie7771 sur Twitter a révélé qu’il avait supprimé le Ryzen 7 5800X3D, le dernier processeur de l’ère AM4. Il n’y a pas de surprises en ce qui concerne ce qui se trouve sous l’IHS – une matrice complexe de base et une matrice SoC sont présentes, et on peut également observer un goop de protection non conducteur où une deuxième matrice complexe de base aurait été si AMD avait décidé de faire un Ryzen 9 5900X3D .

Ce qui est intéressant à propos de ce délire, c’est que le remplacement du métal liquide d’usine par une partie du Conductonaut de Thermal Grizzly a conduit le processeur à refroidir de 10 degrés Celsius et à maintenir des horloges plus élevées pendant les charges de travail de jeu. Madness dit que c’était une amélioration intéressante car le 5800X3D atteignait auparavant des températures allant jusqu’à 90 degrés pendant de longues sessions de jeu dans des titres comme Forza Horizon 5.

Cela dit, delidding un processeur moderne produit des résultats plus modestes qu’auparavant tout en demandant beaucoup de patience et de finesse. Madness a utilisé des outils classiques comme des lames de rasoir et un pistolet thermique pour faire le travail, et il va sans dire que cette procédure comporte un risque élevé d’endommager la matrice délicate du noyau complexe avec le V-Cache 3D empilé.

Dans l’ensemble, les résultats sont impressionnants et il n’y a pas grand-chose à faire pour améliorer encore les performances du Ryzen 7 5800X3D. L’overclocking n’est pas officiellement pris en charge en raison de limitations de conception, mais certains signes indiquent que des fabricants comme MSI pourraient ajouter sous peu une prise en charge limitée de l’overclocking sur certaines cartes mères AM4 haut de gamme.