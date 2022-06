Vous pouvez remplacer DLSS par AMD FSR 2.0 dans Cyberpunk 2077 avec ce mod

Avis de l’éditeur : un moddeur a trouvé un moyen d’ajouter FidelityFX Super Resolution 2.0 à Cyberpunk 2077 en se superposant à DLSS. C’est un excellent logiciel et si vous n’avez pas de GPU Nvidia RTX capable de tirer parti de DLSS, le remplacer par FSR 2.0 n’est pas une mauvaise idée.

Selon son auteur, l’activation de FSR 2.0 via le mod a presque doublé leurs performances 4K sur une GTX 1080, à 45 ips. Et, comme vous pouvez le voir par vous-même dans la capture d’écran ci-dessous, la qualité est phénoménale par rapport au FSR 1.0 du jeu.

Ils expliquent brièvement comment cela fonctionne sur leur page. En résumé, DLSS et FSR 2.0 utilisent les mêmes types de données temporelles et le mod est un traducteur qui convertit les informations destinées à DLSS en commandes FSR 2.0. Ses fichiers prennent la place des bibliothèques DLSS et le jeu les traite de la même manière.

Donc non, le titre ci-dessus n’est pas un clickbait. FSR 2.0 remplace complètement DLSS et vous l’activez en essayant d’activer DLSS dans les paramètres du jeu. Il n’a toujours qu’un seul mode, contrairement aux implémentations FSR officielles qui peuvent en avoir plusieurs, mais vous pouvez sélectionner n’importe quel paramètre de qualité DLSS que vous souhaitez activer.

Images via PotatoofDoom1337

Son auteur note que le mod a quelques autres fonctionnalités, bugs et problèmes manquants, tels que des images fantômes mineures lors de la conduite d’un véhicule. Il est encore en développement et pour l’instant juste une « preuve de concept », selon sa page.

Mis à part les petits problèmes, le mod est assez sans problème. Il fonctionne avec n’importe quel GPU capable de jouer à Cyberpunk, y compris le petit GPU AMD à l’intérieur du Steam Deck. Il semble également bien jouer avec d’autres mods comme Cyber ​​Engine Tweaks et fonctionnera « probablement » bien avec d’autres mods de qualité visuelle, comme Reshade.

Il pourrait même être adapté pour d’autres jeux également, selon son auteur. Tout jeu qui utilise la version actuelle de DLSS devrait produire les informations dont le mod a besoin, ce qui indique qu’il ne faudrait que « un peu de travail » pour le faire passer.

Idéalement, CD Projekt Red mettra du travail en lui-même et le mettra en œuvre correctement. Il ne serait pas surprenant qu’ils l’incluent avec la mise à jour 1.6, qui pourrait apparaître dans les prochains jours ou les prochains mois.