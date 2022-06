Summer Games Done Quick revient au format en personne ce week-end

Pourquoi c’est important : Summer Games Done Quick, le marathon bi-annuel de speedrun qui collecte des fonds pour des œuvres caritatives, démarre ce week-end. L’événement est remarquable car ce sera la première fois depuis Awesome Games Done Quick en 2020 qu’un événement GDQ aura lieu en personne.

L’action commence le 26 juin avec une série de Shadow of the Colossus. À partir de là, c’est un marathon non-stop de speedrun programmé la semaine prochaine qui comprendra des séries de Mass Effect, Ninja Gaiden, Half-Life: Alyx, Super Mario Odyssey, Left 4 Dead 2 et Metroid Dread, pour n’en nommer qu’un peu. Personnellement, j’attends avec impatience la sortie de Doom Eternal en mode Nightmare prévu pour le 1er juillet.

SGDQ 2022 verra également plusieurs coureurs s’affronter dans des batailles en tête-à-tête dans des jeux comme Super Castlevania 4, Blaster Master et Pac-Man World 2. Les téléspectateurs peuvent également s’attendre à une course de relecture de Super Mario World et Super Mario Maker 2.

SGDQ 2022 aura lieu en personne depuis le DoubleTree Hilton à Bloomington, Minneapolis. Les organisateurs mettent en œuvre une politique stricte de Covid-19 pour la participation. L’événement permettra de collecter des fonds pour Médecins sans frontières, qui fournit une assistance médicale aux personnes dans le besoin à travers le monde, et devrait se terminer aux petites heures du matin du 3 juillet.

Si vous recherchez des jeux pour jouer cet été, la vente d’été Steam en cours est un excellent point de départ. Nintendo organise également sa super vente Big Ole ‘jusqu’au 6 juillet, et la vente d’été Oculus Quest de Meta vous couvre jusqu’au 26 juin.