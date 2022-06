Le dernier capteur d’image de 200 mégapixels de Samsung présente les pixels les plus petits à ce jour

En un mot : Samsung a présenté un nouveau capteur d’image de 200 mégapixels doté des plus petits pixels de l’industrie. L’Isocell HP3 200MP utilise un format optique de 1/1,4 pouce, le diamètre de la zone capturée à travers l’objectif de l’appareil photo. Il utilise des pixels de 0,56 micron qui sont 12 % plus petits que ceux utilisés par son prédécesseur, permettant une réduction de 20 % de la surface du module de caméra.

Samsung a déclaré que le capteur utilise une solution de mise au point automatique Super QPD qui équipe tous les pixels de capacités de mise au point automatique. Super QPD utilise une seule lentille sur quatre pixels adjacents pour détecter les différences de phase horizontalement et verticalement pour des performances de mise au point automatique améliorées.

Le capteur peut également combiner plusieurs pixels en un seul pour une meilleure prise de vue en basse lumière. Par exemple, quatre pixels peuvent devenir un seul pour produire un capteur efficace de 1,12 micron de 50 mégapixels. La combinaison de 16 pixels en un émule un capteur de 12,5 mégapixels avec des pixels de 2,24 microns.

Une fonctionnalité Smart-ISO Pro améliorée, quant à elle, permet de maximiser la plage dynamique pour créer des photos HDR. Samsung affirme que le capteur peut exprimer des images dans plus de quatre billions de couleurs (profondeur de couleur de 14 bits), soit plus de 64 fois plus que son prédécesseur.

Côté vidéo, le capteur peut capturer des séquences en 8K à 30 images par seconde ou en 4K à 120 ips.

Le nouvel Isocell HP3 de Samsung est actuellement en cours d’échantillonnage auprès des clients et entrera en production de masse plus tard cette année, ce qui indique que les premiers appareils grand public à être livrés avec lui pourraient arriver au début de 2023.