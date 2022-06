Microsoft Edge (version 103) : le meilleur navigateur pour les jeux

Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft basé sur Chromium, a atteint aujourd’hui la version 103. Il s’agit d’une nouvelle mise à jour axée sur le jeu vidéo dans lequel ils présentent des nouveautés très intéressantes qui raviront les plus joueurs.

Microsoft Edge, le navigateur axé sur jeu vidéo

Cette nouvelle version de Microsoft Edge intègre des fonctionnalités qui feront sauter le plus de joueurs vers ce navigateur. Comme ils l’ont annoncé il y a quelques semaines, Microsoft veut être le navigateur idéal pour les joueurs, c’est pourquoi, avec la nouvelle version de Microsoft Edge, ils ont développé une série de fonctionnalités axées sur le monde de jeu vidéo. Les principales nouveautés mises en œuvre sont les suivantes.

Nouvelle page d’accueil pour jeu vidéo

Une nouvelle page d’accueil dédiée à jeu vidéo, dans lequel vous trouverez des actualités liées au monde des jeux vidéo, des marqueurs de jeux eSports, des diffusions en direct et avec un compte Xbox Game Pass, des recommandations sur les jeux à jouer directement dans le cloud en appuyant simplement sur un bouton. Cette option n’est actuellement pas activée pour toutes les régions.

Amélioration des graphismes pour les jeux en nuage

Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Amélioration de la clarté, il s’agit d’une amélioration de la mise à l’échelle spatiale qui rend les jeux Xbox joués via le streaming à partir du navigateur beaucoup plus clairs et plus nets. Cette fonctionnalité est uniquement disponible depuis Microsoft Edge sur Windows 10 et 11. Pour l’activer, cliquez sur (…) dans le coin supérieur gauche du jeu lancé depuis xCloud.

Amélioration des performances dans les jeux PC

Une option est activée pour améliorer les performances de tous les jeux démarrés sous Windows 10 et 11. Cela améliore la consommation de Microsoft Edge lorsque vous jouez à quelque chose sur le PC afin que vous n’ayez pas à fermer le navigateur pour le l’ordinateur ne consomme pas autant de ressources. Pour l’activer, cliquez sur (…) – Paramètres – Système et performances et activez l’option : Améliorez votre expérience de jeu sur PC avec le mode efficacité.

Accès rapide à des jeux par navigateur gratuits

Un nouveau menu de jeux a été créé, donnant accès depuis le menu des options à une collection gratuite de jeux classiques de Microsoft tels que : Microsoft Solitaire, Bijou Microsoft, microsoft mah-jong et un nouveau jeu de surf exclusif pour Microsoft Edge. Pour accéder à ce menu, cliquez sur (…) – Jeux dans la liste.