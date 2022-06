Les onglets permettront d’économiser de la RAM dans l’explorateur de fichiers Windows 11

Il a plu depuis que Microsoft a commencé à préparer l’intégration des onglets dans l’explorateur de fichiers. La première expérience a été avec « Sets » dans Windows 10, qui intégrait Microsoft Edge (la version précédente) avec l’explorateur de fichiers. Cependant, les performances d’Edge n’ont pas permis d’améliorer l’utilitaire et Redmond a fini par le retirer.

La deuxième tentative de Microsoft est venue avec Windows 11 il y a quelques mois. A cette occasion, ils ont décidé de concentrer leurs efforts uniquement sur File Explorer. Encore une fois, ils ont décidé de supprimer la fonctionnalité et de lui donner une nouvelle tournure. Jusqu’à présent, ils ont intégré des onglets dans les versions Dev et Beta du système d’exploitation.

Les onglets améliorent non seulement la productivité, ils améliorent également l’utilisation de la RAM

Les onglets sont arrivés comme une nouvelle façon de travailler, en gardant l’accent sur l’explorateur de fichiers et en économisant l’utilisation redondante des fenêtres. Par conséquent, nous aurons désormais la possibilité d’ouvrir un nouvel onglet lorsque nous souhaitons parcourir plusieurs répertoires en même temps, au lieu d’ouvrir plusieurs fenêtres qui occupent plus d’espace à l’écran.

Mais ils amélioreront non seulement la productivité de l’utilisateur, mais amélioreront également l’utilisation des ressources de l’appareil. Selon Windows Latest, les tests montrent que l’ouverture des onglets augmente à peine de quelques mégaoctets l’utilisation de la mémoire RAM au processus de l’explorateur de fichiers de Windows 11… Un explorateur de fichiers qui, rappelons-le, a été optimisé pour la version 22H2.

En fait, chaque onglet augmente la charge de la mémoire RAM de 1 Mo, ce qui maintient la productivité et les performances de l’appareil. Ces changements seront disponibles, si la feuille de route tient, avec la sortie de Windows 11 22H2 à l’automne.

De plus, l’explorateur de fichiers comportera des améliorations de la barre latérale, améliorant l’accès aux répertoires épinglés et aux emplacements cloud. En outre, il améliore l’écran « Démarrer » en affichant les documents récemment modifiés dans Microsoft 365 et en pouvant épingler des fichiers en tant que favoris.