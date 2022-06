Khaby Lame a dépassé Charli D’Amelio sur TikTok : il est le plus suivi au monde

142,5 millions de followers contre 142,2 millions pour Charli D’Amelio. Des chiffres stratosphériques pour les deux, dont la différence est minime, mais ces 300 000 abonnés supplémentaires font de Khaby Lame le tiktoker le plus suivi au monde.

Khaby Lame est imparable : après la montée en puissance de 2021, il est aujourd’hui officiellement devenu la personne la plus suivie sur TikTok, dépassant la reine de la plateforme, Charli D’Amelio. Depuis l’an dernier, cette dernière a connu un ralentissement de la croissance de ses utilisateurs : le 3 juillet ses followers étaient 119 millions, le 25 août 123 millions, le 5 novembre 128 millions, jusqu’à 134 millions en janvier 2022. Au contraire , Khaby Lame a connu une augmentation exponentielle dans les mêmes tranches horaires : le 3 juillet 2021, ses followers étaient 82 millions, le 25 août 106 millions, le 5 novembre 118 millions, en janvier 2022 il en avait 130 millions. Aujourd’hui ils sont 142,5 millions contre les 142,2 millions de Charli D’Amelio. Des chiffres stratosphériques pour les deux, dont la différence est minime, mais ces 300 000 abonnés supplémentaires font de Khaby Lame le tiktoker le plus suivi au monde.

En juillet 2021, Lame avait réussi à dépasser Addison Rae, la deuxième personne la plus suivie sur la plateforme après Charli D’Amelio. Un an plus tard ce dernier est définitivement dépassé, marquant un nouveau cap parmi ceux franchis en peu de temps par le sympathique tiktoker. Les créateurs de contenu américains ont généralement une plus grande visibilité, à la fois parce qu’ils utilisent la langue la plus parlée au monde et parce que le public est beaucoup plus large que celui de l’italien. Le génie de Khaby Lame réside dans le fait d’avoir créé un humour compréhensible pour tous, s’appuyant davantage sur les mimiques et les gestes que sur la simple parole. Cela explique pourquoi en quelques mois le jeune de 22 ans né au Sénégal et résidant en Italie est devenu un phénomène même à l’étranger.

Les deux stars de TikTok, Khaby et Charli, ont eu l’occasion de se rencontrer en personne lors de la Fashion Week de Milan en février 2022. Les deux ont également été immortalisés ensemble et il semble y avoir un respect et une sympathie mutuels. Pas une simple concurrence donc, étant donné que les types de contenus qu’ils publient pour leur public sont très différents les uns des autres.