Les performances de jeu de l’Intel Arc A380 déçoivent dans les premières critiques

Pourquoi c’est important : Intel a peut-être voulu exploiter une fenêtre d’opportunité avec ses GPU Intel Arc, mais la société a dû retarder leur sortie et même limiter la disponibilité initiale sur le marché asiatique. Maintenant que le premier examen indépendant d’une carte graphique Arc de bureau est sorti, le manque de confiance d’Intel dans ses GPU discrets semble justifié.

Nous n’avons pas encore vu de GPU Intel Arc en dehors de la Corée du Sud et de la Chine, malgré la promesse initiale de la société d’inonder le marché d’une large gamme de modèles d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables. Cependant, à en juger par les premières références et le développement relativement lent des pilotes autour des GPU discrets de Team Blue, la société a peut-être décidé d’adopter une approche plus lente pour les commercialiser sur le marché mondial.

Le mois dernier, Intel a déclaré que ses cartes graphiques de bureau de la série Arc A seraient exclusives à la Chine pendant quelques mois. Le premier modèle à arriver sur le marché a été l’Arc A380, un GPU d’entrée de gamme lancé il y a une semaine avec un prix de 1 030 yuans, soit un peu plus de 150 dollars.

La nouvelle carte graphique n’est guère impressionnante en termes de refroidissement, de sorties vidéo ou d’esthétique générale. Cependant, Intel affirme qu’elle est jusqu’à 25 % plus rapide que la Radeon RX 6400 d’AMD au prix similaire. Si vous regardez les spécifications, l’Arc A380 a certains avantages, tels que six gigaoctets de mémoire GDDR6 connectés via un bus 96 bits, une interface PCIe 4.0 x8 et trois ports DisplayPort 2.0.

Cela dit, une première revue indépendante publiée par l’utilisateur de Bilibili, Shenmedounengce, suggère que la partie Intel ne fonctionne pas aussi bien en dehors des benchmarks synthétiques, où elle se situe entre la Radeon RX 6500 XT et la RTX 3050 de Nvidia. Si vous lancez le port 3DMark Tests Royal et Timespy, vous aurez même l’impression que l’A380 a des côtelettes de ray tracing par rapport aux offres d’entrée de gamme d’AMD.

Lors de tests de jeu réels, l’Arc A380 s’est avéré moins puissant que la Radeon RX 6400 d’AMD, et cela inclut des titres populaires comme PUBG, GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, League of Legends, Forza Horizon 5 et Red Dead Redemption. 2. En fait, la carte graphique d’entrée de gamme d’Intel semble moins performante que la GTX 1650 de Nvidia sur les titres DirectX 11, DirectX 12 et Vulkan.

Il ne serait pas facile de trouver une excuse pour des performances aussi médiocres par rapport à un GPU lancé par Nvidia en 2019, d’autant plus que la carte était associée à un processeur Intel Core i5-12400, qui est un excellent processeur de jeu.

Cela soulève la question de savoir si Intel essaie de gagner plus de temps pour perfectionner les pilotes d’Intel Arc, mais les performances du GPU A380 sont décevantes à moins que vous ne considériez son prix relativement bas. Les modèles haut de gamme peuvent peindre une histoire différente, mais nous devrons attendre et voir.