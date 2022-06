WhatsApp Beta nous permet maintenant de mettre en pause les audios

La version bêta de WhatsApp pour Windows 11 et 10 est basée sur la plate-forme Windows universelle (UWP) de Microsoft. L’application est toujours en version bêta, mais elle possède des fonctionnalités solides et fonctionne bien. Récemment, la version bêta de WhatsApp pour Windows a obtenu des fonctionnalités utiles, notamment la possibilité d’envoyer des mémos vocaux et de mettre en pause et de reprendre des mémos vocaux.

WhatsApp Beta ajoute et continue et vous permet désormais de mettre en pause les audios

Mettre en pause et reprendre les mémos vocaux est une fonctionnalité essentielle. Surtout avec ces éternels audios qui nous obligent à rester longtemps au téléphone. De plus, cela nous permet également d’obtenir un résumé de la note vocale avant de l’envoyer. Donc, si vous n’aimez pas votre enregistrement, vous pouvez le supprimer et le réenregistrer. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de WhatsApp sur Android, iOS et le Web. Et maintenant, avec la dernière mise à jour installée, les utilisateurs de Windows 10 et 11 pourront également écouter leurs enregistrements avant de les envoyer.

WhatsApp a récemment introduit certaines fonctionnalités de confidentialité importantes, telles que la possibilité de désactiver certains utilisateurs lors d’appels de groupe, permettant aux utilisateurs de sélectionner qui, dans leur liste de contacts, peut voir leur photo de profil, leur dernier statut vu et À propos. . Ces fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs sur plusieurs plates-formes. On s’attend à ce que ce service continue d’ajouter ces fonctions importantes dans les prochains jours.

En ce qui concerne les fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille actuellement, l’indicateur de réponse d’état, les appels audio pour 32 personnes, la possibilité d’afficher les mises à jour d’état dans la liste de discussion et la possibilité d’utiliser un seul compte WhatsApp sur divers appareils, un nouvel accès direct à la commande pour les utilisateurs professionnels sont quelques-unes des fonctionnalités qui seront introduites à l’avenir. Espérons que toutes ces fonctionnalités seront également disponibles pour les utilisateurs de Windows. Nous vous tiendrons informés de tous les développements à venir dès que nous les connaîtrons.