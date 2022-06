Les équipes utiliseront l’IA pour éliminer l’écho pendant les appels

Microsoft a détaillé comment l’IA et l’apprentissage automatique sont utilisés pour améliorer les appels et les réunions dans Microsoft Teams. L’annulation d’écho et la suppression de la réverbération sont deux nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA qui ont commencé à être déployées dans Microsoft Teams. Ceux-ci rejoindront la fonction de suppression du bruit de fond existante.

Dites adieu à l’écho des appels avec la nouvelle fonctionnalité Teams

L’annulation d’écho résout l’effet d’écho indésirable qui peut se produire lorsque les participants à la réunion tiennent leur microphone trop près de l’orateur. « Désormais, Microsoft Teams utilise l’IA pour reconnaître la différence entre le son d’un haut-parleur et la voix de l’utilisateur, en éliminant l’écho sans supprimer la parole ou en inhibant la capacité de plusieurs parties à parler en même temps », a expliqué Nicole Herskowitz, vice-présidente de Microsoft Teams.

Ce service utilise également l’IA pour réduire la réverbération sonore. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de se sentir comme s’ils parlaient dans un microphone de casque. Même lorsqu’ils utilisent Teams dans une grande salle avec une mauvaise acoustique.

Enfin, Microsoft Teams prend désormais en charge le streaming audio en duplex intégral. Pour que les participants à la réunion puissent parler et écouter en même temps. Cela devrait aider à rendre les conversations dans Teams plus naturelles, et l’application utilise un modèle d’apprentissage automatique pour éliminer l’écho tout en conservant l’audio en duplex intégral.

Ces nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA sont déployées sur l’application de bureau Teams et seront bientôt disponibles sur les appareils mobiles. « En plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités et capacités à Teams, nous continuerons d’explorer de nouvelles façons d’utiliser la technologie. Pour rendre les appels et les réunions en ligne plus naturels, résilients et efficaces»Herskowitz a déclaré aujourd’hui.