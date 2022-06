Nothing’s Phone (1) ne sera pas lancé aux États-Unis

Si vous attendiez avec impatience de voir Nothing’s Phone (1) débarquer aux États-Unis cet été, préparez-vous à une certaine déception. La société a confirmé que son premier ordinateur de poche ne sera pas diffusé à grande échelle aux États-Unis ou au Canada lors de son lancement le 12 juillet. Seul un nombre limité d’investisseurs communautaires privés dans ces endroits pourront mettre la main sur l’appareil via un programme bêta fermé.

Rien ne confirmait son intention de lancer le téléphone (1) en mars, le PDG Carl Pei promettant qu’il déclencherait un changement sur le marché « endormi » des smartphones et serait « l’alternative la plus convaincante à Apple ».

Mais il semble que ceux aux États-Unis et au Canada ne sauront pas si le téléphone (1) est à la hauteur des affirmations audacieuses de Pei lorsqu’il arrivera le 12 juillet. Dans une déclaration à PCMag, la société a déclaré: « Bien que nous aimerions apporter le téléphone (1) à l’ensemble de la communauté à travers le monde, nous nous concentrons sur les marchés domestiques, y compris le Royaume-Uni et l’Europe, où nous avons de solides partenariats avec les principaux opérateurs locaux. Il faut beaucoup pour lancer un smartphone comme vous le savez, à partir de s’assurer que le combiné est pris en charge par les technologies cellulaires du pays pour les partenariats avec les opérateurs et la réglementation locale, et comme nous sommes encore une jeune marque, nous devons être stratégiques à ce sujet. »

On dirait que rien ne saute aux États-Unis en ce qui concerne la disponibilité du téléphone (1) et la compatibilité réseau. Décevant, mais compréhensible. Difficile pour les jeunes marques d’obtenir l’adoption des transporteurs ici, et sans ces accords, cela ne vaut vraiment pas la peine de négocier des canaux de vente au détail… — Év (@evleaks) 21 juin 2022

La nouvelle n’est pas une surprise totale. Il est difficile pour les nouveaux arrivants de percer sur un marché américain dominé par les combinés d’Apple et de Samsung, et les exigences de plus en plus exigeantes ont rendu la tâche encore plus difficile pour les startups comme Nothing ces dernières années.

Rien n’a dit qu’il prévoyait de lancer un smartphone pris en charge par les États-Unis à l’avenir, bien que la date à laquelle cela pourrait être ne soit pas claire. Et bien qu’il soit possible d’essayer un prochain téléphone (1) aux États-Unis d’ici là, la société a déclaré s’attendre à une couverture « imprévisible » sur T-Mobile, pas de voix sur 4G sur AT&T et aucun service sur Verizon. .

Si vous voulez voir la révélation de Nothing Phone (1), assurez-vous de vous inscrire à l’avance pour regarder l’événement diffusé en direct.