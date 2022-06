Microsoft prévoit d’ajouter la prise en charge du clavier et de la souris dans Xbox Cloud Gaming

Microsoft met tout en œuvre avec son service de cloud gaming Xbox CloudGaming. S’il y a une semaine, ils annonçaient déjà pas mal de nouveautés pour ce service, comme l’arrivée d’une application pour les téléviseurs Samsung ou la possibilité de jouer à notre propre bibliothèque, ils traitent maintenant de l’ajout du support du clavier et de la souris.

L’accessibilité de Microsoft avec Xbox Cloud Gaming veut aller encore plus loin

Pendant la diffusion de l’événement Xbox Game Streaming : Réduire la latence et optimiser pour les meilleures expériences mobiles, des fonctionnalités précédemment connues ont été annoncées, mais aussi une qui n’avait pas été annoncée et qui a attiré l’attention : l’inclusion de la prise en charge du clavier et de la souris dans Xbox Cloud Gaming.

Cette fonctionnalité est destinée à être implémentée par chaque développeur dans ses jeux. Il n’y a toujours pas de date officielle pour son arrivée, et nous ne savons pas non plus sur quels appareils il sera autorisé, mais la chose logique est que la première implémentation sera pour l’application Xbox pour Windows 11.

Avec cette annonce, Microsoft continue d’augmenter les possibilités de jouer à nos jeux où et comme nous le voulons. En ce moment, vous pouvez profiter d’une expérience de jeu dans le cloud à partir d’appareils mobiles, tablettes, ordinateurs, consoles Xbox, application pour téléviseurs et bientôt l’appareil portable à connecter via HDMI nommé « Keystone ». Et les façons de jouer couvrent la manette de jeu traditionnelle, les commandes tactiles sur les appareils mobiles, et maintenant l’ajout de cette prise en charge du clavier et de la souris.

Microsoft ajoute bientôt la prise en charge du clavier et de la souris à Xbox Cloud Gaming. Les développeurs Xbox sont encouragés à ajouter la prise en charge des jeux maintenant afin qu'ils s'allument dans xCloud une fois l'intégration prête

Tout cela fait de Xcloud la plateforme de cloud gaming la plus accessible avec le plus grand écosystème à l’heure actuelle. Quelle sera la prochaine étape pour Microsoft afin d’améliorer encore ce service ? Une application native pour les appareils iOS est manquante, bien que cela soit dû aux politiques de l’Apple Store.

Microsoft dans ladite émission a également annoncé des améliorations de la latence des jeux en nuage disponibles pour les développeurs à mettre en œuvre. Ceci est réalisé grâce à une nouvelle API qui peut économiser jusqu’à 72 ms de latence. Ces améliorations constituent un pas de plus pour que la barrière entre jouer en local et dans le cloud soit à peine perceptible pour le joueur.