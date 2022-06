Norme PCIe 7.0 avec jusqu’à 512 Go/s de bande passante en cours de développement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous venons tout juste de commencer à voir des entreprises dévoiler leurs SSD PCIe 5.0 NVMe extrêmement rapides pour les consommateurs, mais le PCI Special Interesting Group (PCI-SIG) est toujours à la recherche de la prochaine génération. Maintenant, il a annoncé ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2025 : PCIe 7.0.

Lors de la conférence des développeurs PCI-SIG 2022, qui se déroule en Californie, la future version de la spécification PCIe a été annoncée. Cela vient après que le consortium a publié la spécification finale PCIe 6.0 en janvier.

Comme pour les générations précédentes, PCIe 7.0 double la bande passante de son prédécesseur, de 64 GT/s à 128 GT/s, soit jusqu’à 512 Go/s de débit bidirectionnel (avant de prendre en compte la surcharge d’encodage et l’efficacité de l’en-tête) via le connexion x16. En regardant les choses d’une autre manière, PCIe 7.0 a quatre fois la bande passante de PCIe 5.0.

La nouvelle spécification utilisera le codage en mode flit 1b/1b et est basée sur la modulation d’amplitude d’impulsion à quatre niveaux (PAM4) qui a été introduite avec PCIe 6.0. La commission écrit qu’elle se concentre sur l’amélioration de l’efficacité énergétique tout en offrant une faible latence et une grande fiabilité. Comme d’habitude, PCIe 7.0 sera compatible avec toutes les générations précédentes de technologie PCIe.

Il est prévu que PCIe 7.0 soit utilisé pour des applications telles que l’Ethernet 800 G, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’informatique cloud et quantique. Il sera également utile dans les domaines à forte intensité de données, notamment les centres de données à grande échelle, le calcul haute performance (HPC) et l’armée/l’aérospatiale.

Il faudra beaucoup de temps avant que les périphériques PCIe 7.0 ne commencent à arriver. La spécification devrait arriver en 2025, le matériel n’arrivant pas avant 2028, et il reste encore PCIe 6.0 à venir.

Il y a aussi les prochains SSD PCIe 5.0 NVMe grand public, qui promettent des vitesses de près de 14 Go/s. Ils devraient arriver plus tard cette année lorsque la plate-forme Zen 4 prenant en charge PCIe 5.0 d’AMD (Alder Lake d’Intel prend également en charge la norme) atterrira, selon les rumeurs, en septembre.