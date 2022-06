Affinité : 5 choses que l’alternative Photoshop fait mieux

Affinity est le « Photoshop pas cher ? » Le fabricant Serif a aujourd’hui réfuté ce préjugé de manière impressionnante. Affinity Photo est une véritable alternative pour votre usage créatif.

Avec Photo Editor, vous pouvez rapidement corriger des photos ou créer de magnifiques collages. Vous n’avez pas besoin d’Adobe Photoshop, excessivement cher, pour cela. Affinity Photo by Serif est presque à égalité – et a beaucoup d’avance sur son modèle.

Acheté une fois au lieu de simplement emprunté

Affinity Photo est adapté aux débutants

Un très bon flux de travail

Exigences matérielles frugales

Une communauté conviviale

#1 : Vous ne l’achetez qu’une seule fois !

Adobe utilise le service d’abonnement Creative Cloud depuis plusieurs années. C’est tout ce qu’il y a à Photoshop. Si vous souhaitez éditer vos photos avec ce programme, il vous en coûtera 11,89 euros par mois. L’environnement de développement d’images brutes Lightroom et 20 Go de stockage en nuage pour les photos sont également inclus. Si l’abonnement expire, vous n’avez plus accès aux programmes ni au cloud.

Affinity Photo vous coûte des frais uniques de 54,99 euros sur un PC Windows ou un Mac. En plus du logiciel, les futures mises à jour et les anciennes versions du logiciel sont incluses. Mais attention ! Vous pouvez installer Affinity Photo aussi souvent que vous le souhaitez. Mais vous achetez une licence pour les ordinateurs Windows ou Mac. Si vous souhaitez installer Affinity sur les deux plates-formes, vous devez l’acheter deux fois.

Positif : Serif propose régulièrement de grosses réductions sur Affinity Photo et les autres programmes, donc…

