Telegram lance le niveau premium alors que la plate-forme touche 700 millions d’utilisateurs

En bref : Telegram a annoncé un abonnement Premium pour ses 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Bien qu’aucun prix officiel n’ait été révélé, les régions où le niveau est maintenant en ligne suggèrent que le prix se situe entre 5 $ et 6 $/pm, donnant aux abonnés l’accès à près d’une douzaine de fonctionnalités exclusives. Le niveau arrive dans le cadre d’une mise à jour de l’application, qui apporte également de nombreuses corrections et optimisations.

Il était inévitable pour un service aussi grand que Telegram de lancer un niveau d’abonnement. Tout en annonçant le jalon de 700 millions d’utilisateurs actifs par mois, la société de messagerie a révélé Telegram Premium et toutes les fonctionnalités qu’il débloquera pour les abonnés.

Tout d’abord, la plus grande taille de téléchargement de fichiers de 4 Go, qui double la limite disponible pour les utilisateurs standard. Il n’y aura aucune restriction/limitation des vitesses de téléchargement, les téléchargements de fichiers dépendant désormais de la bande passante de l’utilisateur. Le niveau premium de Telegram augmente également les limites de plusieurs fonctionnalités de l’application, notamment des dossiers de chat plus volumineux, la possibilité de suivre plus de canaux, plus de chats épinglés et la prise en charge de jusqu’à 4 comptes d’utilisateurs.

De plus, les abonnés Premium peuvent convertir les messages vocaux en texte, définir des images de profil animées, modifier le dossier de discussion par défaut et accéder à des réactions uniques, des autocollants et des icônes d’application premium. Ils bénéficieront également d’une expérience sans sponsor et sans publicité dans l’application, ainsi qu’un badge premium apparaissant à côté de leur nom.

En ce qui concerne les améliorations générales incluses dans la mise à jour de l’application Telegram, les utilisateurs standard et premium peuvent s’attendre à de meilleurs contrôles d’administration pour les groupes publics, les administrateurs pouvant désormais définir des demandes d’adhésion et approuver de nouveaux membres, une fonctionnalité déjà disponible pour les groupes privés. Pour l’authenticité, un badge de vérification apparaîtra désormais à côté des personnalités publiques et des organisations.

En termes d’améliorations spécifiques à la plate-forme, les utilisateurs Android de Telegram obtiennent des aperçus de chat de type iOS, ainsi qu’une meilleure qualité des messages audio et vidéo, des contrôles améliorés pour enregistrer les médias dans la galerie et des icônes d’application alternatives.

Les utilisateurs d’iOS, quant à eux, verront une barre de progression animée lors de l’envoi de fichiers volumineux en externe, ainsi que des animations 120fps plus fluides. La dernière mise à jour de Telegram, qui se déploie progressivement, apporte également plus de 100 correctifs et optimisations à l’application.