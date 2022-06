Windows 11 aura une nouvelle fonctionnalité d’audit de confidentialité

Depuis que Microsoft a lancé Windows 10, ceux de Redmond ont décidé de mettre davantage l’accent sur la sécurité et la confidentialité du système d’exploitation. En fait, Windows 10 et Windows 11 ont une section de configuration dédiée uniquement à la confidentialité, donnant tout le contrôle à l’utilisateur.

De plus, Windows indique depuis la barre des tâches si une application accède à l’emplacement, au microphone ou à la caméra. De cette façon, l’utilisateur peut savoir si une application malveillante a accès à des informations auxquelles elle ne devrait pas pouvoir accéder.

Windows 11 auditera l’accès à l’emplacement, au microphone…

Dans les dernières versions de Windows 11 Dev Channel, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité concernant la confidentialité des utilisateurs. Plus précisément, le système auditera l’accès effectué par les différentes applications à l’emplacement, à la caméra ou au microphone de l’appareil.

De cette façon, nous pourrons non seulement connaître le dernier accès d’une application à ces données, mais nous pourrons également connaître tous les accès qu’elle a effectués. Par exemple, dans l’application Paramètres, nous pouvons aller dans Confidentialité et sécurité > Localisation, et en bas de la page nous trouverons les accès effectués par le Pack Windows Web Experience (dans ce cas, pour nous proposer La Météo dans les Widgets Panneau).

Dans le cas où nous voyons une application tierce dans l’audit de Windows 11, nous pouvons prendre les mesures que nous jugeons appropriées, comme voir s’il s’agit d’un logiciel malveillant ou simplement d’une application qui a un comportement indésirable. Dans le cas des applications UWP, nous pouvons choisir de désactiver les autorisations d’accès au microphone, à la caméra ou à l’emplacement.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que dans les versions d’aperçu de Windows 11. Comme elle n’est pas encore disponible dans le canal bêta, tout indique qu’elle arriverait avec une future mise à jour cumulative ou avec la mise à jour vers Windows 11 23H2 lors de la prochaine an.