Ford quittera les concessions et vendra ses voitures électriques en ligne

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré mercredi que les consommateurs devaient s’attendre à des changements spectaculaires à court terme, les entreprises se faisant concurrence dans le cadre du passage aux véhicules à batterie.

Un changement à venir dans le monde de la concession automobile

« Nous devons passer à un prix non négocié. Nous devons passer à un système 100% en ligne. Il n’y a pas de stock (chez les concessionnaires), ça va directement au client. Et 100 % d’enlèvement et de livraison à distance », a-t-il déclaré à New York lors de la 38e conférence annuelle de Bernstein sur les décisions stratégiques, diffusée en direct.

« Ensuite, nous avons cette opportunité d’utiliser notre présence physique pour surpasser les concurrents » a déclaré Farley. « Je pense que nos concessionnaires peuvent le faire. Mais les normes vont être brutales. Ils vont être très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui.«

Mais ce n’est pas tout.

Il a ajouté que l’entreprise voyait d’énormes profits potentiels dans la construction d’un véhicule électrique pour les services de covoiturage Lyft et Uber.

« Les revenus de la mobilité partagée vont beaucoup augmenter », a déclaré Farley. « Personne n’a jamais construit un produit pour eux ».

Pendant ce temps, la façon dont les entreprises automobiles génèrent des revenus peut également changer – comme louer des voitures pour un usage limité et permettre aux clients de payer par kilomètre ou par jour, a déclaré Farley.

Il pense qu’un propriétaire de Mustang Mach-E pourrait vouloir utiliser une Ford F-150 Lightning pour le week-end.

Des changements « spectaculaires » à venir dans l’industrie

M. Farley prévoit des changements spectaculaires dans l’industrie, notamment :

« Nous allons voir une très grande consolidation et de grands changements ».

« Les Chinois vont devenir plus importants …. Les fabricants chinois de VE, si vous regardez une nomenclature de 25 000 $ pour un VE en Chine, c’est probablement la meilleure au monde. Et je pense qu’ils sont incroyablement sous-évalués. Ils n’ont pas montré d’intérêt pour l’exportation en dehors de la Norvège. »

« Il y a une secousse à venir. Et j’ai l’impression que cette secousse va favoriser les nouveaux acteurs chinois. »

« Les anciens constructeurs automobiles vont absolument être consolidés. Il y aura de grands gagnants, des gens qui feront la transition, d’autres non. Beaucoup de petits acteurs n’ont pas les moyens de faire cette transition ».

« De nombreux constructeurs automobiles n’investissent pas dans les logiciels et les technologies nécessaires à la transition, et si les anciens fournisseurs vont se consolider, de nouveaux fournisseurs vont émerger », a-t-il ajouté.

« Cela va s’accélérer », a déclaré M. Farley. « Avec le resserrement du capital, il y a de nouvelles contraintes qui rendront le nouvel acteur meilleur. Mais certains d’entre eux n’auront pas les moyens de réaliser leurs ambitions. Parce qu’ils ne pourront pas lever des capitaux. »

Les trois ou quatre prochaines années vont façonner l’avenir de l’automobile. Les startups comme Tesla seront « obligées de résoudre des problèmes difficiles comme Tesla l’a fait » avec un accès limité à l’argent.

Un échec cuisant

Les coentreprises, selon M. Farley, se soldent trop souvent par un échec. Les acquisitions joueront un rôle clé.

« Les partenariats sont difficiles. Nous sommes dans les affaires depuis 118 ans, et nous avons probablement eu un seul partenariat qui a vraiment bien fonctionné, Ford Otosan en Turquie », a déclaré Farley. « Ce sont des choses vraiment super difficiles à faire. Souvent, elles se résument aux dirigeants, à leur caractère, et si ces dirigeants changent et prennent leur retraite ou partent, tout peut s’écrouler. »

L’épargne des consommateurs

L’opportunité de faire des bénéfices au cours des prochaines années ne peut pas être surestimée, a-t-il dit. « Je pense que c’est le type de saisie de revenus le plus excitant dans notre industrie depuis le modèle T. Je le crois vraiment. »

Dans le même temps, M. Farley a déclaré : « Je crois que notre industrie se dirige définitivement vers une énorme guerre des prix. »

La guerre des prix au détail a déjà lieu en Chine. La moitié de tous les véhicules électriques du monde y sont vendus, et le véhicule le plus populaire est une camionnette à 8 000 dollars, a-t-il dit.

Des anges chantent

Lorsque Tesla a annoncé ses bénéfices pour le deuxième trimestre de 2021, « cela a totalement changé mon monde. C’était une épiphanie. C’était, comme, le chant des anges. »

C’était la confirmation que les véhicules électriques peuvent rapporter beaucoup d’argent, a déclaré Farley.

Le constructeur de véhicules électriques a rapidement établi sa domination du marché, a-t-il noté. Et le PDG Elon Musk, qui a annoncé il y a un an qu’il changeait légalement son titre en « Technoking » de Tesla.

« La magie de Tesla », a déclaré Farley, « c’est parce qu’ils avaient des contraintes de capital, ils n’avaient pas d’argent. Ils ont fait des choses que nous sommes trop paresseux pour faire ».

Ford estime que le modèle de distribution de l’entreprise coûte environ 2 000 dollars par véhicule de plus que celui de Tesla, dont un tiers est constitué de stocks restant sur les terrains des concessionnaires, un tiers ou 500 à 600 dollars par véhicule sont consacrés à la publicité publique.

Rester en vie

Les ventes et les réservations de la Ford F-150 Lightning et du SUV Mustang Mach-E se sont toutes produites sans campagne publicitaire, a noté M. Farley.

Entre-temps, Ford travaille maintenant avec ses concessionnaires pour se concentrer sur un service spécialisé dans un marché en évolution. Farley a noté que Tesla a des concessionnaires en Norvège, contrairement aux États-Unis, parce que les clients norvégiens voulaient plus de services que de ventes.

Citant Target par rapport au détaillant en ligne Amazon, M. Farley fait remarquer que les clients veulent une assistance en personne. L’entreprise de type brick-and-mortar a étendu ses services et ajouté une importante composante numérique pour rester compétitive.

« Target aurait pu disparaître et ne l’a pas fait », a-t-il déclaré.

La Super Duty demeure

Farley a souligné que Ford prévoit de continuer à investir dans les véhicules à essence, notant que les camionnettes Super Duty génèrent d’énormes revenus pour l’entreprise et que la technologie des batteries n’est pas encore assez avancée pour pivoter.

« Si vous êtes un client Super Duty qui tracte 10 000 livres dans le Montana ou sur le versant nord de l’Alaska », a-t-il dit. « Un véhicule électrique est une solution horrible, les batteries sont trop lourdes ».

Malgré tout, Ford consacre 5 milliards de dollars aux véhicules électriques à batterie en 2022, a déclaré John Lawler, directeur financier de Ford, dans un message enregistré diffusé lors de la conférence. « Les enjeux sont élevés mais nos ambitions le sont aussi ».

Alors que Ford se concentre sur ses produits emblématiques, des véhicules tels que les Ford Edge et Escape céderont la place aux Mustang et Bronco, a déclaré M. Farley.

Une fourgonnette à 8 000 dollars

Le volume d’argent nécessaire pour être compétitif dans l’industrie des véhicules électriques éliminera certains concurrents, selon M. Farley. Mais il a déclaré que les fabricants chinois de VE sont « incroyablement sous-évalués ».

Les gens parcourent de plus courtes distances en Chine qu’aux États-Unis ou en Europe occidentale, et n’ont donc pas besoin d’une aussi grosse batterie.

« Mais je suis très impressionné par l’élégance de leur ingénierie », a-t-il déclaré, notant que les entreprises bénéficient d’un soutien de l’État et sont récompensées par le gouvernement pour avoir employé de nombreux travailleurs. Les consommateurs d’Asie sont beaucoup plus avancés que ceux d’Amérique du Nord en ce qui concerne l’expérience numérique dans le véhicule.

« Je ne pense pas qu’ils aient la même pression sur l’économie que nous », a déclaré Farley.

Ford est le plus grand employeur de travailleurs horaires dans l’industrie automobile aux États-Unis.

Le désordre

Farley est en train de repenser la façon dont tout est fait et a été fait, après avoir vu que les publicités Mach-E devaient être retirées parce qu’elles étaient épuisées depuis deux ans, a-t-il dit.

« Notre modèle est détraqué. Nous dépensons 600 ou 700 dollars sur le véhicule pour le promouvoir et nous ne dépensons rien après la garantie sur l’expérience client. Le problème, c’est que sur une activité de pièces détachées, qui a historiquement été très rentable, nous n’obtenons, peut-être, que 10 ou 20 % des clients qui reviennent vers nous. »

Le silence du Super Bowl

Il serait préférable d’offrir aux clients des expériences telles que des services gratuits d’esthétique automobile et des mises à jour logicielles, a-t-il ajouté. Mais l’essentiel est de fidéliser les clients actuels « plutôt que de faire des publicités pour le Super Bowl ».

Il a souligné : « Si vous voyez un jour Ford Motor Co. faire une publicité au Super Bowl sur nos véhicules électriques, vendez vos actions ».

Chimie des batteries

M. Farley a insisté sur la nécessité de réduire les dépenses liées aux réparations des défauts.

« Nous devons être radicaux sur notre qualité », a-t-il déclaré.

En outre, Farley a parlé des économies liées à la réingénierie de la chimie des batteries afin d’utiliser moins de nickel et de cobalt – et plus de fer et de phosphate, des ingrédients qui sont moins chers et plus abondants.

Mais tous ces changements nécessitent de s’adjoindre les meilleurs talents, y compris des dirigeants tels que Doug Field d’Apple et Tesla, « même s’ils gagnent dix fois plus que moi », a déclaré Farley.

« Je crois qu’il y a un moyen pour nous », a-t-il dit. « Je me sens tellement mieux qu’il y a même six mois, parce que je sais, je sais exactement ce que nous devons faire. C’est une question d’exécution. »