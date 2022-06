La mise à jour KB5014668 (Build 22000.776) de Windows 11 atteint l’aperçu de la version

Cette semaine, l’équipe Windows Insider s’est fait un devoir de nous proposer différentes versions sur tous les canaux. Cette fois, nous devons parler de Release Preview qui est déjà dans la branche 22H2. Voyons ce qu’il y a de nouveau dans cette Build.

Toutes nos excuses, le bon numéro de build est Build 22000.776. ^BLB https://t.co/WIh3vNqGK2 – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 16 juin 2022

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 22000.776

Nouveauté! Ajout de l’audit des adresses IP pour les connexions Windows Remote Management (WinRM) entrantes dans l’événement de sécurité 4262 et l’événement WinRM 91. Correction d’un problème qui n’enregistrait pas l’adresse IP source et le nom de l’ordinateur pour une connexion PowerShell à distance.

Nouveauté! Ajout du code de contrôle du système de fichiers public spécifique au bloc de messages du serveur (SMB) FSCTL_LMR_QUERY_INFO.

Nouveauté! L’ordre de la suite de chiffrement du client SMB et du serveur SMB a été configuré à l’aide de PowerShell.

Nouveauté! Présentation des points forts de la recherche :

Les faits marquants de la recherche présenteront des moments remarquables et intéressants de ce qui est spécial chaque jour, comme les vacances, les anniversaires et d’autres moments éducatifs dans le temps, à la fois dans le monde et dans notre région. Pour afficher les points forts de la recherche, cliquez ou appuyez sur l’icône de recherche dans votre barre des tâches.

Pour les clients professionnels, les points forts de la recherche présenteront également les dernières mises à jour de votre organisation et suggéreront des personnes, des fichiers, etc.

Search Highlights sera déployé pour les clients Windows 11 dans les semaines à venir. Ils ont adopté une approche progressive et mesurée. La disponibilité générale aura lieu dans les mois à venir. Pour plus d’informations sur la configuration des groupes, voir Configuration des groupes : points forts de la recherche Windows.