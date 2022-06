Elon Musk accusé d’escroquerie au Dogecoin : demande une indemnisation de 258 milliards de dollars

Selon la plainte, déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, l’effondrement du Dogecoin coïncide avec la période pendant laquelle le PDG de Tesla et SpaceX a animé l’émission de télévision NBC, Saturday Night Live.

Harcèlement sexuel, plaintes et maintenant une nouvelle accusation d’escroquerie. Elon Musk continue d’être à l’honneur pour des raisons pas vraiment flatteuses. La dernière histoire voit le plaignant Keith Johnson accuser l’homme le plus riche du monde de manipuler le marché du Dogecoin, une crypto-monnaie représentant le célèbre mème du chien Shiba.

Selon la plainte, déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, l’effondrement du Dogecoin coïncide avec la période au cours de laquelle le PDG de Tesla et SpaceX a animé l’émission télévisée NBC, Saturday Night Live, dans le rôle d’un faux expert financier pour le Format « Mise à jour du week-end ». À cette occasion, Musk avait qualifié le Dogecoin de « bonne affaire ». Pour Johnson, c’était une arnaque. « Les accusés savaient depuis 2019 que Dogecoin n’avait aucune valeur, mais ils ont promu Dogecoin pour tirer profit de son commerce », rapporte la plainte. « Musk a utilisé son piédestal de l’homme le plus riche du monde pour gérer et manipuler le système pyramidal de Dogecoin à des fins de profit, de visibilité et de divertissement. »

Pour cette raison, Johnson demande que les 86 milliards équivalent à la baisse de la valeur de la crypto-monnaie enregistrée en mai 2021 soient triplés, atteignant ainsi une compensation totale de 258 milliards de dollars. Ce n’est pas tout: le procès oblige également un juge à conclure que le commerce de Dogecoin est un jeu en vertu des lois fédérales et de l’État de New York et que Musk et ses sociétés (Tesla, SpaceX, The Boring Company et Neuralink) arrêtent de promouvoir la crypto-monnaie.

En général, ce n’est pas le bon moment pour Dogecoin, Bitcoin et autres. Hier, le Dogecoin se négociait à environ 5,8 cents. Une forte baisse par rapport à l’année dernière, où le pic était de 74 cents. On parle d’une baisse de valeur qui dépasse 92 %. Quant au Bitcoin, malgré les récents effondrements, il affiche toujours une capitalisation de 7,68 milliards de dollars.