Elon Musk, Tesla et SpaceX font face à une poursuite de 258 milliards de dollars pour avoir prétendument dirigé un système pyramidal Dogecoin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk et ses entreprises sont sans aucun doute habitués à être poursuivis en justice, mais celui-ci est probablement le plus important et peut-être le plus inhabituel auquel ils aient eu à faire face. Musk, Tesla et SpaceX sont tous poursuivis pour 258 milliards de dollars, et non des millions, pour avoir prétendu avoir mis en place un système pyramidal pour soutenir Dogecoin, une crypto-monnaie que Musk a souvent louée sur Twitter.

Selon Reuters, le plaignant Keith Johnson a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant Musk, le fabricant de véhicules électriques et la société de tourisme spatial de racket pour avoir promu Dogecoin afin d’augmenter son prix, pour ensuite le laisser s’effondrer.

« Les accusés savaient depuis 2019 que Dogecoin n’avait aucune valeur mais ont promu Dogecoin pour tirer profit de ses échanges », indique la plainte. « Musk a utilisé son piédestal en tant qu’homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal Dogecoin à des fins de profit, d’exposition et d’amusement. »

« Les accusés prétendent à tort et à tort que Dogecoin est un investissement légitime alors qu’il n’a aucune valeur », a ajouté la plainte.

Johnson veut représenter une classe de personnes qui ont perdu de l’argent en échangeant Dogecoin depuis avril 2019.

Le Dogepère

SNL 8 mai – Elon Musk (@elonmusk) 28 avril 2021

Johnson demande 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, ce qui représente la baisse de la valeur marchande de Dogecoin depuis mai 2021, plus des dommages-intérêts triples de 172 milliards de dollars. Il veut également empêcher Musk et les entreprises de promouvoir Dogecoin et un juge pour déclarer que le commerce de Dogecoin est un jeu en vertu de la loi fédérale et de la loi de New York.

Musk, qui a longtemps été accusé d’affecter indirectement le prix des cryptos à travers ses tweets, a envoyé Doge monter en flèche en décembre 2020 avec son tweet « One Word: Doge ». Musk l’a poussé plus haut en avril de l’année dernière lorsqu’il s’est appelé « The Dogefather », faisant de Dogecoin le quatrième plus grand crypto par capitalisation boursière. Cependant, tout n’a pas été élogieux: il a dit que Doge était un « bousculeur » lors de son apparition dans Saturday Night Live – Johnson affirme que c’était le début de la chute de la crypto – et il a récemment critiqué son co-créateur pour avoir qualifié le milliardaire d' »arnaqueur ». «

Comme les autres cryptos, Dogecoin est actuellement à son prix le plus bas depuis des années : 0,0571 $, un niveau qu’il n’a pas vu depuis avril 2020. Sa capitalisation boursière est maintenant de 7,6 milliards de dollars, et bien que ce ne soit pas un petit chiffre, c’est loin des 88 milliards de dollars que Doge a atteint. à son apogée.