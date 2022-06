Le Royaume-Uni poursuit Apple pour avoir ralenti 25 millions d’iPhone

Ce n’est plus exactement une nouveauté que les anciens modèles d’iPhone ont commencé à ralentir à mesure que de nouveaux smartphones de marque Apple ont été lancés sur le marché. C’est une réalité que de nombreux utilisateurs ont déjà reconnue et avec laquelle ils ne sont certainement pas d’accord.

Alors maintenant, le Royaume-Uni a poursuivi Apple pour avoir limité et ralenti les iPhones de 25 millions de ses habitants.

Apple poursuivi pour avoir ralenti les iPhones au Royaume-Uni

Selon les dernières informations, le Royaume-Uni a poursuivi Apple pour avoir limité et ralenti ses iPhones. Le procès a été intenté par le chercheur Justin Gutmann, où la marque à la pomme est tenue de payer 907 millions de dollars pour cacher le logiciel qui a ralenti les iPhones jusqu’à 58 %, ce qui a ensuite touché 25 millions d’utilisateurs britanniques.

Gutmann, qui est un défenseur des droits des consommateurs, a déposé une plainte devant la Cour d’appel de la concurrence du Royaume-Uni dans le but d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis par les Britanniques avec des iPhones concernés par la limitation de l’iPhone. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit d’anciens modèles d’iPhone, car il s’agit d’un outil lancé en 2017. Les modèles concernés par la limitation vont de l’iPhone 6 à l’iPhone X.

L’action demande ainsi que les 907 millions de dollars soient répartis entre les 25 millions d’utilisateurs d’iPhone dans ces conditions.

Outil de gestion de l’énergie

C’est en 2017, avec iOS 10.2.1, qu’Apple a intégré des fonctionnalités de gestion de l’alimentation pour les anciens iPhones tels que l’iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et l’iPhone X. L’objectif était d’éviter que l’équipement ne subisse des pannes inopinées dans les moments de consommation d’énergie maximale lorsque les batteries étaient déjà épuisées, tout en contribuant à l’augmentation de l’autonomie.

Cependant, une des conséquences fut alors le ralentissement du système téléphonique, qui devint moins rapide. Et cette fonctionnalité est restée jusqu’à la fin de 2017, après quoi Apple a reconnu et révélé cette situation.

Mais, pour Gutmann, la société à la pomme a intégré ces fonctionnalités pour dissimuler le fait que les batteries des iPhones ne peuvent pas faire face aux exigences des dernières versions du système d’exploitation iOS. Et au lieu de récupérer le matériel ou de changer les piles, il a choisi d’adopter l’outil précité qui les limitait. Le défenseur et chercheur dit également que :

Au lieu de faire la chose honorable et légale pour ses clients et d’offrir un remplacement gratuit, un service de réparation ou une compensation, Apple a amené les gens à cacher un outil dans les mises à jour logicielles qui ralentissaient leurs appareils jusqu’à 58 %.

Au Guardian, Apple a envoyé une déclaration dans laquelle elle garantit que, dans le cadre de ce processus, son intention n’a jamais été de nuire à l’utilisateur, l’amenant à acheter des modèles plus récents. « Nous n’avons jamais rien fait pour raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple ou dégrader l’expérience utilisateur pour générer des mises à jour client. Notre objectif a toujours été de créer des produits que nos clients aiment et de faire durer les iPhones le plus longtemps possible.« , a déclaré la société de Tim Cook.